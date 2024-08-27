Врач назвала самый худший вариант школьного перекуса

По словам эксперта, из перекуса стоит исключить и глазированные сырки. Они тоже недолго хранятся при комнатной температуре. Кроме того, сахара в них намного меньше, чем животного жира. А значит, сырки вызовут тяжесть в желудке и негативно скажутся на концентрации внимания.