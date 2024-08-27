Врач назвала самый худший вариант школьного перекуса

Стало известно, что не рекомендуют есть врачи во время школьного перекуса. Как сообщил NEWS.ru со ссылкой на эндокринолога Видновской КБ Минздрава Марию Калошину, в первую очередь стоит избегать продуктов, которые быстро портятся при комнатной температуре. Например, малосольная рыба, вареная колбаса, ветчина.
Для бутербродов лучше использовать твердые сорта сыров или мясо после термической обработки (к примеру, запеченное и порезанное на небольшие кусочки). Ребенку нужно объяснить, что такие продукты лучше съесть как можно скорее.
По словам эксперта, из перекуса стоит исключить и глазированные сырки. Они тоже недолго хранятся при комнатной температуре. Кроме того, сахара в них намного меньше, чем животного жира. А значит, сырки вызовут тяжесть в желудке и негативно скажутся на концентрации внимания.