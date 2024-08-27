Осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе сержант Ионкин отправится на СВО

Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе «Полигон», снова заключил контракт с Минобороны. Апелляционный военный суд также вернул мужчине звание «сержант». Жертвами пожара в «Полигоне» стали 13 человек, в том числе участник военной спецоперации Александр Редников. Он спас нескольких посетителей, но сам выбраться из здания не смог из-за полученного на Украине ранения в ногу.