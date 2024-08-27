Ростовчанам рассказали, как помочь ребенку в конфликтных ситуациях в школе

В Ростовской области родителям рассказали, как помочь ребенку в конфликтных ситуациях в школе. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на психолога Дарью Дуганцову. По словам специалиста, если ваш ребенок столкнулся с хулиганами, то важно объяснить ему, что не стоит отвечать агрессией.
— Лучше, если ребенок обратится за помощью к учителю. Импульсивные дети могут легко повестись на провокации. Родителю также важно предупредить об этом ребенка, — предупредила взрослых психолог.
Кроме того, с ребенком можно поделиться своими школьными историями.