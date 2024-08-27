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Стилист рассказала ростовчанам, как правильно выбрать школьную форму

Ростовчанам дали несколько советов по выбору школьной формы.
Источник: Комсомольская правда

Стилист рассказала ростовчанам, как лучше выбрать школьную форму. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на эксперта Ольгу Ким.

Главное правило — взять несколько комплектов, потому что одежда может порваться, испачкаться. Также необходимо запастись вариантами верхней одежды. Мальчику лучше взять двое брюк и пару штук рубашек с разными рукавами. Необходим также пиджак, кардиган, жилет. Аналогичная ситуация и с девочками.

— В учреждениях, где нет школьной формы, часто просят ходить в стиле смарт-кежуал. По ее словам, для мальчиков можно выбрать футболку поло, широкие или трикотажные брюки, а для девочек хорошо подойдут брюки клеш, — прокомментировала стилист.