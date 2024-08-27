Стилист рассказала ростовчанам, как правильно выбрать школьную форму

— В учреждениях, где нет школьной формы, часто просят ходить в стиле смарт-кежуал. По ее словам, для мальчиков можно выбрать футболку поло, широкие или трикотажные брюки, а для девочек хорошо подойдут брюки клеш, — прокомментировала стилист.