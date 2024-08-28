Монополия США на обладание ядерным оружием закончилась 75 лет назад

Сегодня, когда от этих событий нас отделяет три четверти века, будет не лишним напомнить: с 16 июля 1945 года и до 29 августа 1949-го ядерным оружием обладали только Соединенные Штаты. И в годы этой монополии был соблазн ею воспользоваться. В генеральских головах и на штабных картах рисовались планы один мрачнее другого. В Пентагоне раз за разом собирался Комитет начальников штабов. В одном из заявлений КНШ говорилось: «В прошлом Соединенные Штаты были способны придерживаться традиции — никогда не наносить удар до тех пор, пока не будет нанесен удар по ним». В будущем, отмечалось в том же документе, вооруженные силы должны быть способными «ошеломить противника и уничтожить его волю и способность к ведению войны еще до того, как он сможет нанести нам существенный ущерб».