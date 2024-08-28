Сегодня открывается 81-й Венецианский кинофестиваль

На венецианском острове Лидо стартует 81-я Мостра — старейший в мире кинофестиваль. После травм, нанесенных ковидом и голливудской забастовкой, он вновь обещает стать масштабным, дерзким и гламурным.
По красной дорожке пройдут звезды от Анджелины Джоли и Джорджа Клуни, Хоакина Феникса и Дэниела Крейга до Брэда Питта и Леди Гаги. Звездные команды представят фильмы, вступающие в борьбу за Золотых и Серебряных львов. Именно Венецию считают стартовой площадкой для премиальной кампании «Оскара»: ее фавориты почти всегда оказываются в числе победителей.
Парад откроет внеконкурсная новинка от Тима Бертона «Битлджус, Битлджус» — продолжение комедийного хоррора 1988 года. Уже знакомое нам семейство Дитц возвращается в дом на Уинтер-Ривер, где младшая дочка Астрид обнаружит портал в загробный мир. Новобранец фильма Уиллем Дефо явится в роли актера второразрядных боевиков, который после смерти стал блюстителем порядка в мире призраков. В главных ролях снова Майкл Китон и Вайнона Райдер, среди новичков Моника Беллуччи и Дженна Ортега. Как объявил Майкл Китон, он относится к своему герою как к неодушевленному предмету, к вещи — не мужчина, не женщина, а так, Нечто. И первым делом поставил условием краткость своего пребывания на экране: с вещью нельзя общаться слишком долго. Напомним, что и в первом фильме он не злоупотреблял нашим вниманием, хотя и запомнился всем надолго.
С «Битлджусом» рифмуется другой сиквел — «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса. Первый фильм франшизы взял в Венеции «Золотого льва», собрал в прокате более миллиарда, получил 11 номинаций на «Оскар» и премию актеру Хоакину Фениксу. Как обещал худрук Мостры Альберто Барбера, новая картина кардинально отличается от первой. Это антиутопия в жанре мюзикла, один из самых креативных фильмов в кино последних лет. В роли Джокера снова Хоакин Феникс, его любовницу и сообщницу играет Леди Гага.
Интерес поклонников Педро Альмодовара вызывает «Комната по соседству» — драма, которой испанский классик дебютирует в англоязычном кино, с Джулианной Мур и Тильдой Суинтон в главных ролях. Как сказал, предваряя картину, сам режиссер, это повесть о скверной матери и ее дочери, которые страдают от взаимного непонимания и отчуждения.
Неувядающая Николь Кидман предстанет в эротическом триллере «Плохая девочка» голландского режиссера Халины Рейн; она играет бизнесвумен, закрутившую роман с молодым стажером (Харрис Дикинсон — «Треугольник печали»).
Похоже, на кинонебосклоне всерьез и надолго зажглась звезда режиссера Деа Кулумбегашвили, уроженки Орла. В 2020 году в Сан-Себастьяне четыре приза, включая «Золотую раковину», увез ее фильм «Начало», теперь в Венеции драма «Апрель» — о сельской акушерке Нине, делающей запрещенные законом аборты.
Фестиваль продолжит цепочку кинобиографий, к фильмам о Бернстайне и Феррари добавляя драму об оперной легенде Марии Каллас чилийца Пабло Ларраина, подарившего миру байопики о принцессе Диане («Спенсер») и о Жаклин Кеннеди («Джеки»). Его «Марии» предстоит вступить в конкуренцию с отличной лентой Дзеффирелли «Каллас навсегда». Драматург Стивен Найт писал сценарий специально для Анджелины Джоли, режиссер, выросший на спектаклях Оперы в Сант-Яго, создал для нее «музыкальную карту», и она более полугода училась осанке и дыханию, брала уроки вокала, и в фильме действительно поет сама, хотя и не одна. Был приглашен оскаровский лауреат Джон Уорхерст («Богемская рапсодия»), который умеет создавать инновационные синтезированные записи. Пение Джоли он смешивал с пением Каллас. «Когда мы слушаем Марию Каллас в расцвете сил, — объясняет Ларраин, — то большая часть звука, процентов девяносто — это Каллас. Но когда мы слушаем Каллас в последние годы, почти все это — Анджелина».
О Каллас ходило много слухов, таблоиды изощрялись в описании ее романа с Аристотелем Онассисом, вскоре ее бросившим ради Жаклин Кеннеди, и умерла певица очень рано, в 53 года, от сердечного приступа. Пабло Ларраин уверен, что в этом приступе собрались все трагедии, пережитые ею на сцене, и его фильм расскажет о позднем периоде ее жизни в Париже в 70-е годы, когда, «все отдав своим зрителям, она наконец пытается немного пожить для себя».
Всего в главном венецианском конкурсе 21 фильм. Жюри возглавляет французская звезда Изабель Юппер.