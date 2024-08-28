Сегодня открывается 81-й Венецианский кинофестиваль

Парад откроет внеконкурсная новинка от Тима Бертона «Битлджус, Битлджус» — продолжение комедийного хоррора 1988 года. Уже знакомое нам семейство Дитц возвращается в дом на Уинтер-Ривер, где младшая дочка Астрид обнаружит портал в загробный мир. Новобранец фильма Уиллем Дефо явится в роли актера второразрядных боевиков, который после смерти стал блюстителем порядка в мире призраков. В главных ролях снова Майкл Китон и Вайнона Райдер, среди новичков Моника Беллуччи и Дженна Ортега. Как объявил Майкл Китон, он относится к своему герою как к неодушевленному предмету, к вещи — не мужчина, не женщина, а так, Нечто. И первым делом поставил условием краткость своего пребывания на экране: с вещью нельзя общаться слишком долго. Напомним, что и в первом фильме он не злоупотреблял нашим вниманием, хотя и запомнился всем надолго.