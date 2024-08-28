Дали с дачи: мистика российских СНТ и тайны Олимпиады-80

Участники и организаторы Олимпиады-80 рассказывают о подковерных интригах вокруг спортивного события, Павел Пепперштейн иллюстрирует фантасмагории Льюиса Кэрролла, а Владимир Березин исследует мистику дачной жизни. В августе, даром что сезон отпусков, выходит немало интересных книг — как художественных, так и документальных. Некоторые из этих новинок «Известия» смело рекомендуют.
Сост. Андрей Хржановский.
В следующем году исполнится 100 лет со дня рождения Марлена Хуциева, и можно было бы воспринять массивный 700-страничный сборник «Марлен» как чуть преждевременный юбилейный жест. Но, кажется, его составитель — еще один классик отечественного кино Андрей Хржановский — сознательно избегает привязки к круглым датам и каким-либо поводам. Слишком неформальным, искренним, личным получился этот труд, объединивший такие разные (и по форме, и по сути) воспоминания множества коллег, друзей, учеников Хуциева.
Здесь есть выдержки из старых текстов — фрагменты интервью и мемуаров давно ушедших Василия Шукшина, Юрия Визбора, Игоря Кваши, выразительные письма к Хуциеву от Андрея Тарковского, Анджея Вайды, Геннадия Шпаликова, посвященные режиссеру стихотворения Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Булата Окуджавы (завершая ими главы, Хржановский подчеркивает мелькающую во многих репликах мысль о поэтической природе киноязыка Хуциева).
Но есть и новые материалы, прежде не публиковавшиеся. Все вместе — выразительный и многогранный портрет мастера, который создал свои главные фильмы («Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь») еще в молодости, однако так и не сумевший довести до итогового воплощения два своих поздних замысла — «Невечернюю» и картину о Пушкине. И этой трагедии в книге уделено не меньше внимания, чем ранним шедеврам.
Владимир Березин.
Когда, как не в августе, выпускать книгу о дачах? «СНТ» Владимира Березина — ироничный гимн летней загородной жизни. Феномен отечественного огородничества писатель исследует отнюдь не через реалистические сюжеты. Здесь встречаются зачарованные путешественники во времени, призраки, мистические девочки и прочая чудь. Приземленные, знакомые почти каждому в нашей стране человеку обстоятельства Березин расцвечивает интригами в духе братьев Стругацких. Хотя делает это как бы не всерьез, постоянно сохраняя недосказанность и будто намекая, что может никакой фантастики и нет, а есть только разыгравшееся воображение да деревенские чудики с приветом.
Зачастую история и вовсе заканчивается, едва начавшись. Вот трое подростков решают пробраться на заброшенную военную базу и обнаруживают там склад магнитных пленок с какой-то, очевидно, тайной информацией. Но никакой кульминации не происходит: ребята, заскучав, просто уезжают оттуда. В другой миниатюре герой, спустившись в погреб со странным соседом, обнаруживает там пульт управления луноходом, до сих пор колесящим по космическим просторам — и читателю остается только гадать, как в дальнейшем сложатся отношения робота и человека.
Многие рассказы связаны между собой условными сюжетными ниточками — общими персонажами или упоминаниями каких-то ранее описанных событий. Ловить эти пасхалки — отдельное удовольствие. Впрочем, никто не мешает читать «СНТ» вразнобой, не особенно вдумываясь и предаваясь дачной неге. Ну или хотя бы представляя себя сидящим на уютной деревянной верандочке с чашечкой чая из бабушкиного самовара.
Льюис Кэрролл (художник — Павел Пепперштейн).
Пять лет назад издательство Дома культуры «ГЭС-2» V-A-C Press запустило свою сказочную серию: в рамках этого проекта к иллюстрированию классических образцов детской литературы стали привлекать ведущих российских художников, звезд contemporary art, и одним из самых ярких примеров стала «Алиса в стране чудес» в оформлении Павла Пепперштейна.
«Известия» тогда отмечали, что это точное попадание: пепперштейновский ироничный сюр как нельзя лучше подходит к миру Льюиса Кэрролла. И вот у живописца дошли руки до продолжения, «Алисы в Зазеркалье». С одной стороны, здесь уже нет того «вау!» просто в силу того, что мы заранее готовы к сочетанию «Кэрролл/Пепперштейн». И общая стилевая направленность действительно сохранена. С другой стороны, нельзя сказать, что художник повторяется. В чем-то он даже идет дальше. Например, очень здорово использует цвет. Большинство иллюстраций — черно-белые, что рифмуется со сквозной для повести темой шахмат. Но внезапно в череде монохромных образов оказываются яркие многоцветные рисунки — и это производит куда большее впечатление, чем если бы вся книга пестрела красками.
В целом, получилось образцовое издание, которое в равной степени порадует и ребенка, и взрослого ценителя современного искусства. К тому же, формат теперь более удобный: фолиант по-прежнему немаленький, но всё же меньше, чем «Алиса в стране чудес», которая попросту не вмещалась на полку.
Сост. Станислав Гридасов, Марина Крылова, Юрий Сапрыкин.
Показ сериала «Игры» про Олимпиаду-80 стриминг «Кинопоиск» решил поддержать публикацией книги через дружественный Букмейт. Составители так характеризуют свой труд: это «15 больших разговоров с людьми, которые участвовали в Олимпийских играх 1980 года, готовили их, наблюдали за ними, сыграли в них важную роль или сделали их предметом своего изучения».
Беседы, впрочем, посвящены не столько спорту, сколько контексту: обстоятельствами жизни СССР в те годы, Афганской войне, начавшейся в 1979-м, похоронам Высоцкого, непростым взаимоотношениям с зарубежными странами. Но и о самой Олимпиаде информации хватает. Например, Лев Лещенко рассказывает, как записывал ту самую песню, под которую улетал мишка на церемонии закрытия, сотрудник отдела протокола Олимпиады Леонид Мирошниченко раскрывает подковерную борьбу между Pepsi и Coca Cola за право продавать свои напитки во время соревнований, а эпидемиолог Михаил Фаворов — о том, чем болели спортсмены в Олимпийской деревне и зачем нужно было проводить учения по предотвращению чумы.
Порой интервью кажутся перенасыщенными лишними деталями, но в итоге из них складывается многогранный образ даже не события как такового, а целой эпохи.