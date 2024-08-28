Дали с дачи: мистика российских СНТ и тайны Олимпиады-80

«Известия» тогда отмечали, что это точное попадание: пепперштейновский ироничный сюр как нельзя лучше подходит к миру Льюиса Кэрролла. И вот у живописца дошли руки до продолжения, «Алисы в Зазеркалье». С одной стороны, здесь уже нет того «вау!» просто в силу того, что мы заранее готовы к сочетанию «Кэрролл/Пепперштейн». И общая стилевая направленность действительно сохранена. С другой стороны, нельзя сказать, что художник повторяется. В чем-то он даже идет дальше. Например, очень здорово использует цвет. Большинство иллюстраций — черно-белые, что рифмуется со сквозной для повести темой шахмат. Но внезапно в череде монохромных образов оказываются яркие многоцветные рисунки — и это производит куда большее впечатление, чем если бы вся книга пестрела красками.