Старейший актер Александринки Николай Мартон отмечает юбилей

Он по эту и по ту сторону театрального пространства. Он судит героев, он сопереживает и сочувствует им, он наблюдает за ними, он — один из них. В остросовременной пьесе, призванной показать весь ужас войны и всю противоестественность мира и человеческого сознания, изуродованного и перевернутого войной, где о святом говорится с презрительной усмешкой, а о чудовищном, античеловечном — с радостным воодушевлением, лишь два персонажа наделены автором даром сочувствия — Рассказчик (роль Мартона, собранная режиссером по тексту пьесы из авторских ремарок и комментариев) и больная дочь Кураж, немая Катрин, которая «страдает от сострадания», как это представляется ее наживающейся на войне матери.