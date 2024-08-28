«А вот этот может начать буянить»

— У нас был тут концерт в пандемию, мы выступали с акустической программой. Вернее, мы на облегченном звуке играли. И со струнным квартетом. В один день проходило два концерта подряд (28 ноября 2020 года в связи с ковидными ограничениями группа выступила в ДК им. Горбунова с двумя концертами подряд, в 17:00 и в 21:00. — «Известия»). Это было, можно сказать, испытание. Я голос обычно не теряю после выступления, с этим у меня всё в порядке, но тут было немного дискомфортно. Но выдержали, выступили интересно, потому что оба раза была разная публика, и для каждой играешь как в первый раз. Так что по духу было ощущение, что как будто всё то же самое. Сцена та же, гримерка та же!