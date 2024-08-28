«А вот этот может начать буянить»

В последние выходные лета — 30 и 31 августа — в ДК имени Горбунова пройдет фестиваль «Легенда русского рока», в котором примут участие «Ария», «Алиса», «Бригадный подряд», «Ва-Банкъ», «Калинов мост», «КняZz», «Крематорий», «Пилот», Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» и многие другие музыканты. Организатором фестиваля выступает телеканал РЕН ТВ совместно с Legenda Production. Трансляция будет доступна в официальной группе РЕН ТВ «ВКонтакте» vk.com/rentv_channel. «Известия» пообщались с Андреем Князевым, который выступит в первый день феста, и вместе побродили по волнам его памяти, где нашлось место и Горшку, и Свину.
— Какие ваши самые яркие воспоминания от «Горбушки»?
— Их довольно много. Площадка значимая, особенно для истории «Короля и Шута». Когда закончился наш рейд по таким заведениям, как «Sexton», «Р-Клуб» и тому подобным местам, то есть когда группа перешла на новый уровень, как раз начался период ДК им. Горбунова. Не сразу, естественно, мы начали с сольных концертов там: сначала было участие в разных фестивалях. Очень хорошо помню гримерку, потому что мы туда сильно заранее приезжали. Прямо с раннего утра, как поезд пришел — мы болтаемся в гримерке. Если говорить о самых ярких событиях, то это как раз участие в фестивалях с иностранными группами.
— А можно про них рассказать чуть подробней?
— Многие из них мы знали — когда, например, мы выступали с группой The Stranglers (концерт состоялся в 1997 году — «Известия»). Правда, у них к тому моменту был уже другой вокалист, Пол Робертс вместо Хью Корнуэлла, и нам не очень хотелось с ним знакомиться, так что мы не пошли к ним в гримерку. Да нас и не пустили бы (смеется).
Потом, помню, играли с группой Toy Dolls (тот же 1997 год, где компанию «КиШ» составили «Наив», «Четыре таракана» и «Автоматические удовлетворители» — "Известия). Они такие мультяшные и смешные, и по музыке, и по стилю выступления. Было прикольно на них посмотреть.
Наверное, одним из самых главных воспоминаний остается выступление с легендарной группой The Exploited (тоже 1997 год. — «Известия») Сначала мы выступали с ними в Петербурге в «Юбилейном», а потом этот фестиваль перенесся уже в Москву, в «Горбушку». На одном из этих фестивалей был и Свин из «Автоматических удовлетворителей» (Андрей Панов, основатель и вокалист группы. — «Известия»), к сожалению, не доживший до наших времен. Там были веселые моменты.
После концерта мы поехали на вокзал. Свин был пьян вусмерть, его везли на тележке для багажа, потому что иначе он был нетранспортабелен. Его занесли в купе и там положили, а Горшка не пускают. Я спрашиваю: «Где тут логика? Вы человека пьяного в штабеля пускаете, а человека, который стоит на своих двоих, нет». А они в ответ: «Этот в дупель, его положили, и он будет лежать. А вот этот может начать буянить». Не пустили. С ним остались я и Дмитрий Журавлев, первый директор «КиШ», и решали, как уехать из Москвы.
— После реконструкции в ДК рок-н-ролльный дух там остался?
— У нас был тут концерт в пандемию, мы выступали с акустической программой. Вернее, мы на облегченном звуке играли. И со струнным квартетом. В один день проходило два концерта подряд (28 ноября 2020 года в связи с ковидными ограничениями группа выступила в ДК им. Горбунова с двумя концертами подряд, в 17:00 и в 21:00. — «Известия»). Это было, можно сказать, испытание. Я голос обычно не теряю после выступления, с этим у меня всё в порядке, но тут было немного дискомфортно. Но выдержали, выступили интересно, потому что оба раза была разная публика, и для каждой играешь как в первый раз. Так что по духу было ощущение, что как будто всё то же самое. Сцена та же, гримерка та же!
— А зрители? Они те же?
— Ну, как сказать «те же» (смеется)! Те же — это люди моего возраста и постарше. На наши концерты они уже детей приводят. Публика омолаживается. Рок-музыка — это вообще молодежная история. Потом, став постарше, люди всё равно слушают рок-музыку, если они на ней воспитывались, но уже не такие ходоки на концерты. А вот с детьми приходят!
— «Легенда русского рока» в ДК Горбунова — насколько это отдушина для музыкантов? Потому что фестивалей не так много же осталось. «Нашествие» со времен пандемии переносится. А тут сразу и звезды рока, и панки на одной сцене.
— Ну, само место, безусловно, легендарное, культовое. Связанное с нашей историей, с моей историей личной. Мы, конечно, поддерживаем такое мероприятие, плюс выступают люди, которых мы уважаем. Для меня отдушина — это всё-таки сольные концерты. Там всегда своя атмосфера. Но мы с удовольствием согласились принять участие в этом горбушечном фестивале!
— А в чем соль этого фестиваля для тебя лично? С публикой поближе пообщаться? Увидеть фанатов разных групп? Или самому послушать кого-нибудь, кто интересен?
— Я, конечно, предпочитаю просто приехать и кайфовать. Но вообще для музыкантов главное, чтобы звук был отстроен. Для нас это главный проводник между музыкантами и зрителем. Если всё звучит прекрасно, то, как говорится, погнали. У фестивалей главная проблема — это звук. И это главная причина, почему мы фестивали редко посещаем. Ну тут, я уверен, всё будет нормально, никаких сомнений нет. А остальное уже зависит от нас. В конце концов, мы действующие лица и создаем тонус и настроение этому мероприятию.
Андрей Князев, более известный как Князь, покинул петербургский коллектив «Король и Шут» в 2011 году, где с конца 80-х пел вместе с покойным Михаилом «Горшком» Горшеневым, писал тексты и оформлял обложки пластинок. В музыкальном отношении его проект «КняZz» придерживается того же стиля, хоррор-панка, настоянного на фолке, с текстами на сказочные темы. На счету группы — уже восемь альбомов, в том числе двойной «Платим за шута!», где, помимо новых песен, звучат перепевки их старых хитов.
30 августа музыкант выступит на фестивале в ДК им. Горбунова или попросту «Горбушке», где в разные годы гремели Laibach и Motorhead, Ник Кейв и Einsturzende Neubauten, Диаманда Галлас и Генри Роллинз. Да и сам Князев множество раз появлялся на сцене легендарного московского клуба в разных составах, поэтому было особенно любопытно услышать его воспоминания о старых концертах и ожидания от нового.