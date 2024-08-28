Сезон с охотой: Малый театр и Et Cetera ищут молодых режиссеров

Худрук надеется на «Человека в закрытой комнате». За эту постановку по пьесе Татьяны Загдай возьмется режиссер Владимир Скворцов. Репетиции уже идут, премьера намечена на ноябрь. Ставка делается и на великую пьесу Дюрренматта «Ромул Великий». Режиссер Уланбек Баялиев — ученик Сергея Женовача. Он в свое время поставил ее же в Театре Вахтангова. Это злободневная, современная, в каком-то смысле опасная пьеса. По мнению Александра Калягина, она в русле театра Et Cetera. «Ромул Великий» получит новое режиссерское решение. Главную роль в нем сыграет народный артист России Владимир Симонов, он же выходил в этом образе в Театре Вахтангова. Выпуск готовят к началу февраля. Сам Александр Калягин обещает к концу сезона выпустить сказочное представление «ОБОВСЕМ».