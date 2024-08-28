Сезон с охотой: Малый театр и Et Cetera ищут молодых режиссеров

Кабинет Юрия Соломина станет в Малом театре музеем, здание на Театральной площади отметит 200-летие, а Et Cetera работает над инсценировкой сказок народов мира и готовится к гастролям в Китай. Но оба коллектива ищут молодых режиссеров. Открывая новый сезон в своих театрах, худрук Et Cetera Александр Калягин и директор Малого театра Тамара Михайлова рассказали «Известиям», что ждет их подопечных и зрителей в новом сезоне.
Директор Тамара Михайлова и главный режиссер Алексей Дубровский приветствовали артистов Малого театра после летних каникул. Это уже 269-й сезон — и первый, который коллектив начинает без художественного руководителя, народного артиста СССР Юрия Мефодьевича Соломина. Сбор труппы совпал с Днем кино. И начать встречу по традиции было решено документальным фильмом, созданным киностудией Малого театра. В этот раз он был посвящен Юрию Соломину, скончавшемуся 11 января.
— Для нас это очень большая потеря, но мы работаем и настроены не опустить наше знамя, а только выше поднять, — сказала «Известиям» Тамара Михайлова. — Кабинет Юрия Соломина остался никем не занят. 18 июня мы будем отмечать 90-летие Юрия Мефодьевича и откроем это пространство для публики. После здесь будем проводить экскурсии. А на доме, где жил Соломин, планируем повесить мемориальную доску.
Сейчас во главе театра только директор. На должности худрука никого нет. Займет ли эту должность кто-то или нет, решает учредитель — Министерство культуры РФ.
— Для того чтобы творческие вопросы решались профессионально, я создала комиссию, в которую вошли режиссеры, заместители директора, — продолжает Тамара Михайлова. — Комиссия занимается выбором произведения и режиссера, который будет его ставить. Сейчас мы приглашаем Алексея Франдетти. В репертуаре уже есть его мюзикл «Свадьба Кречинского». На этот раз он займется постановкой драматического спектакля «Сон в летнюю ночь».
Как говорит директор, Алексей Франдетти понимает, что у Малого театра свои традиции, от которых не хотелось бы отступать. Но без музыки не обойдется. А Алексей Дубровский готовит к выпуску премьеру водевиля «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка». Этот жанр исторически был на сцене Малого театра, подчеркивает Тамара Михайлова.
Кроме того, Мария Федосова поставит «Идеального мужа» Уайльда, Владимир Драгунов — «Маленькую оперу» по прозе Славы Сэ, Владимир Бейлис возьмется за пьесу Островского «Без вины виноватые», а Александр Вельмакин — за его же «Бесприданницу». И при этом в театре не перестают искать новых авторов. Дирекция объявила конкурс на написание пьесы с рабочим названием «Мировая Мировая». В ней должно рассказываться о Первой и Второй мировых войнах. Актуальная тема.
Зато с актерской молодежью дефицита не наблюдается. В преддверии сезона труппа традиционно пополнилась выпускниками Щепкинского театрального училища. Звезд же приглашать не стали: как говорит руководство, своих хватает. Только народных артистов в Малом — 24 человека.
— Я с прекрасным настроением начинаю новый сезон, — признался «Известиям» народный артист России Василий Бочкарев. — Новых ролей я не жду, потому что у меня столько ролей в текущем репертуаре, что надо им отдавать все силы. Это самое трудное и интересное в моей работе, потому что спектакли меняются, зритель приходит новый, время не стоит на месте. И надо, чтобы каждый спектакль был живым.
В этом сезоне Малый отметит 200-летний юбилей исторического здания на Театральной площади. 26 октября состоится презентация фильма, посвященного истории театра. И в этот же день откроется масштабная выставка, ряд экспонатов которой будут демонстрироваться впервые.
Московский театр Et Cetera начал сезон с места в карьер. Сразу после сбора труппы артистов ждала репетиция и два спектакля — «Любовная досада» по комедии Мольера на Большой сцене и «Три плюс кот» по пьесе Евгения Шестакова на Эфросовской. Не обошлось и без кадровых новшеств. У худрука Александра Калягина появился новый заместитель по творческим вопросам — Дмитрий Мозговой.
— Мы с Сан Санычем 15 лет работали в Союзе театральных деятелей, — рассказал новый зам. — На финальном секретариате я сказал ему: «Спасибо вам огромное. Все те годы, что мы были вместе, это был крутой период. Мы ходили на работу как на праздник, где творчество, веселье, рок-н-ролл». Такая энергия у Сан Саныча. Надеюсь, и здесь мы немножко пошалим.
Как говорят в департаменте культуры Москвы, в чье подчинение входит Et Cetera, это самобытный театр с устойчивыми сборами и успехом у зрителя. И оглашая планы, Александр Калягин напомнил коллегам, что им есть чем гордиться. В репертуаре — спектакли, которые можно назвать эпохальными: «Дон Кихот», «Король Убю», «Фаренгейт», «Пожары», «Шейлок». Над постановками Et Cetera работали Стуруа, Панков, Боровский, Кочергин, Капелюш, Обрезков.
— Но с каждым годом всё хуже, великие уходят от нас, к сожалению, и мы теряем связь с нашей историей, — посетовал Александр Калягин. — И каждый раз думаешь, а чем можно удивить, потрясти зрителя в следующем сезоне?
Худрук надеется на «Человека в закрытой комнате». За эту постановку по пьесе Татьяны Загдай возьмется режиссер Владимир Скворцов. Репетиции уже идут, премьера намечена на ноябрь. Ставка делается и на великую пьесу Дюрренматта «Ромул Великий». Режиссер Уланбек Баялиев — ученик Сергея Женовача. Он в свое время поставил ее же в Театре Вахтангова. Это злободневная, современная, в каком-то смысле опасная пьеса. По мнению Александра Калягина, она в русле театра Et Cetera. «Ромул Великий» получит новое режиссерское решение. Главную роль в нем сыграет народный артист России Владимир Симонов, он же выходил в этом образе в Театре Вахтангова. Выпуск готовят к началу февраля. Сам Александр Калягин обещает к концу сезона выпустить сказочное представление «ОБОВСЕМ».
— Это спектакль по мотивам сказок народов мира, — пояснил Александр Александрович. — Постановка для взрослых и для детей. В ней будут не только сказки, но и стихи, загадки и так далее. Надеюсь, я это осилю.
Худрук планировал поставить «ОБОВСЕМ» в прошлом сезоне. И тогда все были в предвкушении. Но близкий круг знает, что Калягин — человек въедливый, репетирует долго и скрупулезно. Поэтому теперь спектакль ждут под занавес 32-го сезона.
Еще Александр Александрович обещает «Сцены из супружеской жизни» по одноименному фильму Ингмара Бергмана. Несколько лет назад Наталья Жидкова и Григорий Старостин показали худруку эскиз спектакля. Калягин сразу предупредил, что великую картину переплюнуть трудно, почти невозможно. Но оказалось, что во многих театрах уже предпринимали попытки, и некоторые были успешными. За работу возьмется режиссер Борис Морозов.
Также в планах Et Cetera спектакль к 9 мая.
— Для меня это праздник святой, я понимаю, как важно не ударить лицом в грязь, — поделился с «Известиями» Александр Калягин. — Надо подыскать материал и режиссера, который бы поставил спектакль-посвящение 80-летию Великой Победы. А найти постановщика большая проблема. Молодых режиссеров много, хороших — много, но хочется сильного, выдающегося по раскрытию материала, по взгляду на жизнь. Я в таком возрасте, когда планка очень высока. И сделать с этим ничего нельзя. Если ты работал с Эфросом, Ефремовым, сложно найти режиссера, равного им.
Помимо репертуарных надежд есть у Калягина и гастрольные. Театр ожидает подтверждения участия в фестивале, который проводится в Китае.
— Посол Китая в России побывал у нас на премьера спектакля «Чайная», плакал от восторга у меня в кабинете, — рассказал Калягин. — Это говорит о многом. Пьеса для них очень важная, историческая, тема больная. Мы единственный театр, который не только поставил китайскую пьесу, но еще и пригласил китайского режиссера. И мы хотим, чтобы на гастроли поехала не только «Чайная», но и большой спектакль из репертуара нашего театра.
Ну, а пока запланированы гастроли в Кемерово, Алма-Ате, Тамбове и Санкт-Петербурге.