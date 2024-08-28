Житель Кубани поставил рекорд самого долгого жонглирования футбольным мячом

Житель кубанского города Белореченска — 26-летний Артем Протасов — пополнил список талантливых футбольных фристайлеров, которые могут долго и непрерывно удерживать мяч в воздухе. В сентябре прошлого года он установил рекорд России по самому продолжительному жонглированию футбольным мячом ногами — снаряд не касался пола в течение 4 часов 16 секунд. В этом году он замахнулся на новое достижение, уже мировое.
С командной игрой Артем познакомился, как и все мальчишки, участвуя в дворовых матчах с соседскими ребятами. Старший брат отвел его в небольшую спортивную секцию, и там он впервые увидел базовые трюки «чеканки» мячом. Когда команда из игроков-любителей распалась, то жонглирование в какой-то момент помогало скоротать школьные каникулы, пока учеба в Краснодарском кооперативном техникуме и работа не отодвинули увлечение на второй план.
— Футбольным фристайлом я занимался урывками, — рассказывает Артем Протасов. — А в октябре 2022 года случайно наткнулся на информацию о необычном мировом рекорде британца Дена Магнеса: он целые сутки отбивал мяч головой на одной из центральных улиц Лондона. Все это время ему разрешалось отвлечься лишь раз в час на пятиминутную передышку. Затем посмотрел аналогичные достижения, но только по отбиванию ногами — в России на тот момент самое длительное время составило 3 часа 33 минуты 27 секунд. Вскоре результат обновили на 13 минут. И знаете, стало интересно, а сколько времени продержусь я?
Фото: Владимир Аносов/ РГ
Артем начал тренироваться самостоятельно. Признается, было сложно — долгий перерыв в футболе давал себя знать. Год регулярной практики позволил тоньше чувствовать мяч и точнее вести его.
— Занимался почти каждый день по несколько часов во дворе, естественно, собирались зрители, и, признаюсь, кто-то поддерживал, а кто-то откровенно смеялся, — продолжает Артем. — Но однажды ко мне подошла соседка, профессиональный фотограф и предложила зафиксировать рекорд на камеру. Когда набрался уверенности в своих силах, то нашел помещение, отправил заявку в Книгу рекордов России и все выполнил по регламенту. Я мог удержать мяч в воздухе и дольше, но оператор сказала, что хватит, побоялась, что на телефоне закончится память.
В июле белореченец отправил заявку уже в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас самое продолжительное время непрерывного жонглирования футбольным мячом ногами (мужчина) составляет 10 часов 7 минут 29 секунд. Достижение принадлежит американцу Марку Джордану из штата Коннектикут, которое он зафиксировал 30 ноября 2018 года. Между прочим, неординарную спортивную задачу мужчина поставил перед собой после того, как пережил сердечный приступ.
Артем тщательно экипировался для своего рекорда: в небольшой рюкзак положил бутылку с водой и отвел от нее трубку под футболку, чтобы можно было пить, запасся легким перекусом.
— Во время жонглирования я прекрасно замечаю окружающих людей, во что они одеты, но при этом будто невидимка за стеклом, полностью сосредоточиваюсь на мяче, так что мне никто не мешает, — с легкой улыбкой признается спортсмен. — Но в случае с рекордом важно обеспечить непрерывный процесс, ведь если мяч коснется пола, то придется начинать все сначала. В итоге моя попытка составила 10 часов 21 минуту, теперь остается зарегистрировать ее официально.
Фото: Владимир Аносов/ РГ
В качестве снаряда — профессиональный футбольный мяч пятого размера. Единственная особенность — он чуть приспущен, чтобы ноги не сильно уставали.
В беседе Артем делится планами о новых рекордах, например, по мнемотехнике — искусству запоминания при помощи специальных алгоритмов, в основе которых лежит создание ассоциаций. Также он мечтает превзойти «молниеносный» результат ямайского легкоатлета Усейна Болта в беге на 100 метров, который равен 9,58 секунды. Кто-то обязательно скептически подумает: откуда и зачем такое стремление быть самым-самым? Игры одни! Ошибаетесь, ведь и игры могут быть не просто развлечением, а мощным инструментом для развития личности и самовыражения…
Кстати.
В этом году ко Дню России в Санкт-Петербурге футболист Дмитрий Зубов установил новый мировой рекорд по «чеканке» мяча — набил его 1203 раза… на высоте более 300 метров над уровнем моря. А именно на 83-м этаже «Лахта Центра». Это самое высокое здание в России и в Европе.