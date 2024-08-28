Житель Кубани поставил рекорд самого долгого жонглирования футбольным мячом

— Футбольным фристайлом я занимался урывками, — рассказывает Артем Протасов. — А в октябре 2022 года случайно наткнулся на информацию о необычном мировом рекорде британца Дена Магнеса: он целые сутки отбивал мяч головой на одной из центральных улиц Лондона. Все это время ему разрешалось отвлечься лишь раз в час на пятиминутную передышку. Затем посмотрел аналогичные достижения, но только по отбиванию ногами — в России на тот момент самое длительное время составило 3 часа 33 минуты 27 секунд. Вскоре результат обновили на 13 минут. И знаете, стало интересно, а сколько времени продержусь я?