Минстрой рассмотрит три варианта реформы управления многоквартирными домами

В целом в докладе предпочтение отдается «Прогрессивному» сценарию, и в логике доклада с этим вполне можно согласиться, рассуждает профессор. При этом, по его мнению, остается устойчивое впечатление вторичности решаемой задачи. «В докладе практически не упоминается о роли собственников жилой недвижимости и об их ответственности за ее состояние. Любая недвижимость — это не только определенные выгоды, но и обременения. Будь то индивидуальный жилой дом или автомобиль. Но не квартира в МКД. Ответственность за состояние многоквартирного дома по российскому законодательству несут не его собственники, а управляющие компании. А собственники могут жаловаться в различные надзорные органы и на невымытый подъезд, и на протекающую крышу. И во всем будет виновата управляющая компания. При этом собственники, как правило, совершенно не заинтересованы платить управляющей компании плату, соответствующую реальной стоимости работ. Зачем? Если управляющая компания и так отвечает за его состояние. В итоге договорные цены на оплату работы УК по содержанию и текущему ремонту общего имущества могут варьироваться от 15 до 100 ₽ за кв. м в месяц. Если посмотреть практику оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в европейских странах, то там расходы на оплату содержания жилья и коммунальных услуг сопоставимы (при относительной дороговизне энергоресурсов). В России же расходы на содержание жилья вместе со взносами на капитальный ремонт редко превышают 30% общего платежа за ЖКУ. При этом следует помнить, что вложение денег в улучшение состояния дома — это по существу увеличение стоимости имущества в отличие от оплаты коммунальных услуг».