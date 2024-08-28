Миграция прошлого не догонит. Ее приток в РФ так и не восстановился после пандемии

Трудовая миграция в РФ не восстановилась до допандемийного уровня даже спустя несколько лет после окончания пандемии коронавируса. Это следует из аналитической записки научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской. В основе ее расчетов — данные Росстата, МВД и ФСБ. Как указывает автор записки, снятие антиэпидемиологических ограничений должно было, по прогнозам многих экспертов, привести к значительному росту трудовой миграции в РФ до допандемийных масштабов. В 2022 году показатели въезда в Россию, действительно, выросли — однако по итогам года это значение все еще отставало на 15% от допандемийного 2019 года. Формально эта граница была превышена на 10% только в 2023 году (около 4,5 млн въездов). Однако опубликованные Росстатом данные о выездах трудовых мигрантов из России за 2022 год (на основе пограничной статистики) показывают, что возросший въезд сопровождался и значительно возросшим выездом: на 128% по отношению к 2021 году. В результате итоговая прибавка к численности трудовых мигрантов в России за 2022 год оказалась на 20% ниже, чем в 2021 году, и на 55% ниже, чем в допандемийном 2019 году.
В целом в 2022 году среднегодовая численность иностранных работников в РФ составляла 3,47 млн человек, что заметно ниже оценок по допандемийным 2018−2019 годам (около 4−4,5 млн). Примерно такой же была среднегодовая численность трудовых мигрантов и в 2023 году, это около 4,5% от всех занятых на российском рынке труда.
С точки зрения страны пребывания трудовая миграция в Россию в последние годы становится все более однородной: это фактически миграция из трех стран Средней Азии — Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
Так, среди въезжавших в Россию в 2023 году трудовых мигрантов более 87% пришлось именно на выходцев из этих трех государств. Похожа статистика и по числу поставленных на миграционный учет с целью «работа» — здесь на долю среднеазиатских мигрантов пришлось также около 87% в 2022 году и 85% в 2023 году (в 2019 году эта доля еще составляла около 68%).
На долю стран дальнего зарубежья в 2022 году пришлось всего 3% поставленных на миграционный учет иностранных работников, в 2023 году — 4%. Таким образом, несмотря на планы привлечения мигрантов из дальнего зарубежья, призванных заменить сократившийся приток из стран СНГ, результат пока оказался скромным.
Сокращение объема трудовой миграции и сокращение перечня стран—доноров рабочей силы мало повлияли на региональное распределение работающих в России иностранных граждан. По-прежнему лидером, больше других привлекающим трудовых мигрантов, остается Центральный федеральный округ, на втором месте со значительным отрывом следует Северо-Западный. Среди регионов по-прежнему лидируют две столицы (Москва и Санкт-Петербург), а также их области. На их долю последние несколько лет приходится больше половины всех поставленных на миграционный учет с целью «работа» (55−60%). В 2024 году, отметим, число работающих в РФ мигрантов может оказаться еще меньше. «Обсуждаемые сейчас изменения в миграционное законодательство могут отпугнуть какое-то число потенциальных работников», — отмечает независимый эксперт Вадим Коженов.
При этом, как подчеркивает член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников, иностранная рабочая сила остается единственным реальным резервом для российского рынка труда — все остальные, например пенсионеры, уже себя исчерпали.