Миграция прошлого не догонит. Ее приток в РФ так и не восстановился после пандемии

Трудовая миграция в РФ не восстановилась до допандемийного уровня даже спустя несколько лет после окончания пандемии коронавируса. Это следует из аналитической записки научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской. В основе ее расчетов — данные Росстата, МВД и ФСБ. Как указывает автор записки, снятие антиэпидемиологических ограничений должно было, по прогнозам многих экспертов, привести к значительному росту трудовой миграции в РФ до допандемийных масштабов. В 2022 году показатели въезда в Россию, действительно, выросли — однако по итогам года это значение все еще отставало на 15% от допандемийного 2019 года. Формально эта граница была превышена на 10% только в 2023 году (около 4,5 млн въездов). Однако опубликованные Росстатом данные о выездах трудовых мигрантов из России за 2022 год (на основе пограничной статистики) показывают, что возросший въезд сопровождался и значительно возросшим выездом: на 128% по отношению к 2021 году. В результате итоговая прибавка к численности трудовых мигрантов в России за 2022 год оказалась на 20% ниже, чем в 2021 году, и на 55% ниже, чем в допандемийном 2019 году.