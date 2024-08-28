Половина москвичей прошли дополнительные образовательные курсы за последний год

Большинство опрошенных доверяют онлайн-курсам (81%) и считают дополнительное образование возможностью продолжить профессиональное и личное развитие (72%). Еще 16% респондентов полагают, что с помощью дополнительных курсов смогут либо начать новую карьеру, либо получить повышение на нынешнем месте работы. Каждый двадцатый москвич (5%) рассматривает дополнительные курсы не более чем как интересный досуг, еще 5% — как сложную задачу, на которую нет времени и сил. При этом только два человека из ста (2%) считают дополнительное образование пустой тратой времени.