Стало известно, какой будет погода в Иркутске 28 августа 2024

Осень не спеша принимает бразды правления у жаркого лета. Практически каждый день жителей областного центра радует небольшой дождь. Вот и в этот раз погода в Иркутске 28 августа 2024 принесет осадки. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, несмотря на непогоду воздух прогреется до +23.