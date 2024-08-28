Стало известно, какой будет погода в Иркутске 28 августа 2024

Осень не спеша принимает бразды правления у жаркого лета. Практически каждый день жителей областного центра радует небольшой дождь. Вот и в этот раз погода в Иркутске 28 августа 2024 принесет осадки. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, несмотря на непогоду воздух прогреется до +23.
Погода в Иркутске 28 августа 2024
— Переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура днем +21… +23, — поделились синоптики.
А вот, что касается регионов, то следует подготовиться к грозам и сильным порывам ветра. Порывы будут преимущественно северо-, юго-западные. Столбик термометра поднимется до +19…+24, при облачности всего до +15.