ТАСС: по факту многомиллиардных хищений в «Роснано» возбуждено несколько дел

27 июля Мещанский суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров «Роснано» — Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Им предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Фигуранты находятся не в России, поэтому срок ареста будет исчисляться с момента их экстрадиции на родину или задержания на территории РФ.