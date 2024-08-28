Скидки на вторичное жилье увеличились, но незначительно

Цены на вторичное жилье практически стоят на месте. Об этом сообщают аналитики.
В августе, по данным «Авито Недвижимости», средняя стоимость квартир на вторичном рынке в России снизилась на 0,8% по сравнению с июлем. Цена квадратного метра за тот же период сократилась на 0,9%. «Однако пока рано говорить об устойчивом тренде на снижение стоимости, — считает управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости “Авито Недвижимости” Сергей Ерёмкин. — При условии, что на рынке не произойдет серьезных изменений, мы не ожидаем значительной корректировки цен на вторичное жилье после 1 сентября».
Высокие ипотечные ставки продолжают сдерживать спрос на вторичном рынке, что также увеличивает сроки продажи объектов, отмечает Ерёмкин. При этом не все собственники готовы продавать свои квартиры по более низкой стоимости — часть из них занимает выжидательную позицию до возможного снижения ключевой ставки и повышения доступности ипотеки для покупателей. Другие собственники действительно предлагают скидки, однако чаще всего, когда речь идет о реальном выходе на сделку.
В 2024 году несмотря на снижение спроса на 28% по сравнению с 2023 годом средний размер скидок (оценивался по разнице цены в первый и последний день размещения объявления) держится в диапазоне 3,0−3,5%, говорит руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. Это лишь немногим выше «нормы»: на стабильном рынке (когда ничего необычного не происходит) объявления, как правило, дешевеют на 2%. Нужно учесть, что и сейчас не все продавцы лишь снижают цены, есть и те, кто повышает их в процессе публикации.
В августе столичные владельцы квартир снижали цены в среднем на 4%. Такая же ситуация в Новосибирске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге, Челябинске. В остальных городах-миллионниках продавцы были менее лояльны и скидывали лишь 2−3%. В Ростове-на-Дону показатель, напротив, оказался положительным: цена к моменту закрытия объявления была в среднем на 1% выше, чем при его появлении.
В целом динамику цен на вторичном рынке можно охарактеризовать как длительную стагнацию, говорит Попов. За последние 12 месяцев они выросли на 12%, с начала года — на 4%. В большинстве случаев изменения в месячном выражении укладываются в диапазон от −1% до +1%. И это почти незаметно для обычного покупателя.
В некоторых городах-миллионниках, по данным «Циан», цены на вторичку выросли за год весьма заметно. Например, в Челябинске жилье по сравнению с августом-2023 подорожало на 25%, в Нижнем Новгороде на 21%, в Казани на 18%. В этом году, однако, динамика менее существенная. Значительнее всего с января по август выросли в цене квартиры в Красноярске и Нижнем Новгороде — на 8%. В Москве, Перми, Самаре цены с Нового года стоят на месте. В Санкт-Петербурге и Волгограде жилье с Нового года подорожало лишь на 1%.
По данным «Яндекс Недвижимость», в июле в среднем по городам-миллионникам квадратный метр вторички прибавил к цене 0,5%. Незначительное снижение было зафиксировано в Москве (на 0,2%) и Волгограде (на 0,1%). На ценообразование влияют рост ключевой ставки и подорожание ипотечных кредитов, говорит коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. «В перспективе ближайших месяцев в условиях сохранения текущей ключевой ставки мы ожидаем снижения медианной цены квадратного метра на вторичном рынке, снижения покупательской активности и увеличения скидок при торге до 7%», — говорит он.
Ранее ожидалось, что вторичный рынок несколько оживится после завершения льготной ипотеки на новостройки, поскольку условия покупки жилья ипотечниками на первичном и вторичном рынках станут примерно одинаковыми.