Скидки на вторичное жилье увеличились, но незначительно

В некоторых городах-миллионниках, по данным «Циан», цены на вторичку выросли за год весьма заметно. Например, в Челябинске жилье по сравнению с августом-2023 подорожало на 25%, в Нижнем Новгороде на 21%, в Казани на 18%. В этом году, однако, динамика менее существенная. Значительнее всего с января по август выросли в цене квартиры в Красноярске и Нижнем Новгороде — на 8%. В Москве, Перми, Самаре цены с Нового года стоят на месте. В Санкт-Петербурге и Волгограде жилье с Нового года подорожало лишь на 1%.