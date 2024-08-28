Два новосибирских предприятия присоединились к нацпроекту «Производительность труда» на «Технопроме»

Новосибирский завод строительных конструкций и завод строительного оборудования RODEN стали последними предприятиями Новосибирской области, присоединившимися к реализации национального проекта «Производительность труда» в 2024 году. Соответствующие соглашения были подписаны в рамках XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024».
Экспертную поддержку новым участникам окажут Региональный и Федеральный центры компетенций.
В этом году мероприятием-спутником «Технопрома» стал «Форум повышения производительности труда». Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников открыл стенд «Производительность труда», на котором проводятся мастер-классы и сессии по внедрению лин-технологий для стимулирования эффективности бизнеса.
Министр напомнил о проблеме кадрового дефицита. Чтобы высвободить нужное количество работников и открывать новые предприятия, нужно повысить эффективность действующих производств. В Новосибирской области порядка 150 тысяч организаций разных направлений деятельности, и у каждого есть скрытые резервы.
Национальный проект «Производительность труда» реализуется в регионе с 2019 года, его курирует областное минэкономразвития. Участниками стали уже 147 компаний. Адресную поддержку новосибирским предприятиям оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций.
Также в рамках форума состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества 2024». В номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» первое место занял Ордынский аграрный колледж имени Ю. Ф. Бугакова, второе место у Новосибирского линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Томск», третье — у Западно-Сибирской железной дороги. В номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда» призовые места заняли предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда»: «Анозит», «Намерение» и «Экспортер». Также участники нацпроекта оказались в тройке лучших в номинация «Профессиональное развитие молодежи» — первое место занял Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток, второе место у Новосибирского патронного завода, третье — у «ЗТИ Сибирь».
На «Технопроме» организованы экспертные сессии, посвященные скрытым резервам повышения эффективности процессов и опыту внедрения инновационных решений. 29 августа состоится панельная сессия «Трансформация бизнес-процессов компаний в условиях кадрового дефицита». На ней обсудят перспективы реализации проекта «Производительность труда» в регионе, а руководители новосибирских компаний презентуют свой опыт по использованию инструментов бережливого производства для преодоления кадрового голода.
Ежедневно на стенде «Производительность труда» будут проходить мастер-классы «Фабрика процессов», позволяющие увидеть эффект от внедрения бережливых технологий. Участники форума смогут познакомиться с инструментами «Быстрая переналадка», «Система 5С», «Обучение на производстве».