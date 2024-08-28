Два новосибирских предприятия присоединились к нацпроекту «Производительность труда» на «Технопроме»

Также в рамках форума состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества 2024». В номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» первое место занял Ордынский аграрный колледж имени Ю. Ф. Бугакова, второе место у Новосибирского линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Томск», третье — у Западно-Сибирской железной дороги. В номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда» призовые места заняли предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда»: «Анозит», «Намерение» и «Экспортер». Также участники нацпроекта оказались в тройке лучших в номинация «Профессиональное развитие молодежи» — первое место занял Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток, второе место у Новосибирского патронного завода, третье — у «ЗТИ Сибирь».