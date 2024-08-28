В новосибирских школах планируется внедрить детекторы событий, нарушающих общественную безопасность

«Мы уделяем большое внимание работе в интересах индустриальных партнеров, и мы открыты для сотрудничества с компаниями и предприятиями любого масштаба. Но очевидно, что шире всего такое сотрудничество развивается с крупными игроками, такими как “Ростелеком”, в силу того, что у них больше задач, в решении которых может помочь университет, как в создании новых технологий и решений, так и в подготовке высококвалифицированных кадров для наших партнеров. Надеемся, что это соглашение станет частью более широкого и взаимовыгодного партнерства», — подчеркнул ректор НГУ Михаил Федорук.