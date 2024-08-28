В новосибирских школах планируется внедрить детекторы событий, нарушающих общественную безопасность

«Ростелеком» намерен оснастить образовательные учреждения Новосибирска детекторами событий, нарушающих общественную безопасность. Трехстороннее соглашение о взаимодействии в сфере разработки и внедрения данного ИТ-решения подписали на «Технопроме-2024» вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин, вице-мэр Новосибирска Максим Останин и ректор НГУ Михаил Федорук.
Стороны договорились совместно запустить пилотный проект по оснащению учебных заведений столицы Сибири аппаратно-программным комплексом, разработанным НГУ для профилактики агрессивного поведения. В системы видеонаблюдения будут интегрированы детекторы, работающие на основе технологий искусственного интеллекта. Такой подход позволит повысить уровень безопасности учащихся.
«Главная задача любых цифровых решений умного города — обеспечить максимальный уровень безопасности и комфорта населения. У нашей компании есть необходимый опыт и ресурсы для реализации таких проектов, наши ИТ-продукты успешно функционируют в регионах Сибири. Уверен, что взаимодействие с ведущим университетом и администрацией города станут дополнительным импульсом цифровой трансформации Новосибирска», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.
«Мы считаем, что иногда стоит отойти от классических мер безопасности и применить самые современные технологии, чтобы сделать новосибирские школы максимально безопасным местом», — рассказал вице-мэр Новосибирска Максим Останин.
«Мы уделяем большое внимание работе в интересах индустриальных партнеров, и мы открыты для сотрудничества с компаниями и предприятиями любого масштаба. Но очевидно, что шире всего такое сотрудничество развивается с крупными игроками, такими как “Ростелеком”, в силу того, что у них больше задач, в решении которых может помочь университет, как в создании новых технологий и решений, так и в подготовке высококвалифицированных кадров для наших партнеров. Надеемся, что это соглашение станет частью более широкого и взаимовыгодного партнерства», — подчеркнул ректор НГУ Михаил Федорук.
Соглашение подписано в рамках партнерства «Ростелекома» и ЦИИНГУ по федеральному проекту «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В этом году на форуме провайдер и исследовательский центр НГУ также представили новый ИТ-продукт — детекторы силуэта человека, способные идентифицировать статичные и движущиеся объекты даже в толпе других людей.
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