Максим Кудрявцев потребовал вернуть светофор возле новосибирской школы на Русской

Перед началом нового учебного года 2024−2025 была проведена проверка всех пешеходных зон вблизи образовательных учреждений. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил проверить объекты на соответствие нормативам: установленные в положенных местах дорожные знаки и светофоры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.