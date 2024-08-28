Максим Кудрявцев потребовал вернуть светофор возле новосибирской школы на Русской

Перед началом нового учебного года 2024−2025 была проведена проверка всех пешеходных зон вблизи образовательных учреждений. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил проверить объекты на соответствие нормативам: установленные в положенных местах дорожные знаки и светофоры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На улице Русской в Советском районе Новосибирска демонтировали светофор, который находился близ школы. От местных жителей начали поступать жалобы — переходить дорогу стало небезопасно, к тому же, это нарушает норматив.
Мэр Максим Кудрявцев отреагировал на запрос граждан и потребовал доложить о ситуации. Начальник департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков сообщил, что светофор были вынуждены демонтировать в связи с проведением работ водопровода — там случилась авария.
Сейчас ремонт трубы завершен, светофор будет стоять в положенном месте к 1 сентября.