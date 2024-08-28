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В Новосибирске теплотрассу на Советской будут ремонтировать до 29 августа

Причина задержки — внеплановый капитальный ремонт.

Источник: Reuters

В Новосибирске продлили срок ремонта теплотрассы на улице Советской. Теперь работы завершатся не ранее 29 августа, вместо ранее запланированного 27 числа.

Как сообщает пресс-служба СГК Новосибирска, причина задержки — внеплановый капитальный ремонт, который потребует минимум два дополнительных дня. Точное время завершения работ сообщат позже.

Жители города ожидают возвращения горячей воды, которая должна была вернуться в их дома 27 августа после 16:00, однако из-за осложнений в процессе ремонта сроки сдвинулись.

Ранее мы рассказали о том, что новосибирцы месяц сидят без горячей воды из-за собственника подвала.

ЖКХ