В Новосибирске теплотрассу на Советской будут ремонтировать до 29 августа

В Новосибирске продлили срок ремонта теплотрассы на улице Советской. Теперь работы завершатся не ранее 29 августа, вместо ранее запланированного 27 числа.
Как сообщает пресс-служба СГК Новосибирска, причина задержки — внеплановый капитальный ремонт, который потребует минимум два дополнительных дня. Точное время завершения работ сообщат позже.
Жители города ожидают возвращения горячей воды, которая должна была вернуться в их дома 27 августа после 16:00, однако из-за осложнений в процессе ремонта сроки сдвинулись.
Ранее мы рассказали о том, что новосибирцы месяц сидят без горячей воды из-за собственника подвала.