Определены первые резиденты технопарка ДВФУ во Владивостоке

ДВФУ в сотрудничестве с правительством Приморья определил первых резидентов для размещения в Инновационно-производственном центре (ИПЦ) на Русском острове, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе университета.
В результате конкурса из 15 предприятий, подавших заявки, победителями стали две компании: «Инноватика Приморье», занимающаяся разработкой передовых решений для In Vitro диагностики, и «Джи 25», специализирующаяся на производстве летательных аппаратов.
Обе компании получат не только помещения для аренды на льготных условиях, но и доступ к обширным ресурсам ДВФУ и Инновационно-научно-технологического центра «Русский». Это включает в себя возможность работы со студентами и учеными университета, а также поддержку Молодежного конструкторского бюро ДВФУ в реализации заказов.
Основной целью ИПЦ является повышение технологического потенциала и конкурентоспособности региона. Планируется, что на площади в 2000 квадратных метров новые резиденты создадут более 60 рабочих мест и смогут выпускать продукцию на сумму свыше 300 миллионов рублей в год.
Напомним, идея создания центра была впервые озвучена на ВЭФ-2023 (16+). Тогда президент РФ Владимир Путин определил остров Русский как центр развития образования, науки, техники и туризма. По словам заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолия Бобракова, именно в этом контексте остров и развивается.