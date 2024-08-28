Определены первые резиденты технопарка ДВФУ во Владивостоке

Обе компании получат не только помещения для аренды на льготных условиях, но и доступ к обширным ресурсам ДВФУ и Инновационно-научно-технологического центра «Русский». Это включает в себя возможность работы со студентами и учеными университета, а также поддержку Молодежного конструкторского бюро ДВФУ в реализации заказов.