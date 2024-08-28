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В Приморье увеличен размер соцвыплаты медработникам

При этом зарплата получателей не может быть ниже прошлогодней.

Источник: Primgazeta.ru

В 2023 году в Приморье была установлена специальная социальная выплата для медицинских работников. Предназначалась она для тех, кто оказывает не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию).

Социальные выплаты предназначены для врачей и специалистов первичного звена здравоохранения, докторов районных больниц, а также врачей, работающих на станциях и в отделениях скорой помощи. Размеры установленных выплат ранее составляли от 4.500 до 18.500 ₽

Теперь врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием центральных районных, районных и участковых больниц, расположенных в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, будут получать выплату в 50000 рублей; в населенных пунктах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек, — 29000 рублей; в населенных пунктах с населением от 100 тыс. человек, — 18500 рублей.

Выплаты врачам, к которым обращаются граждане по поводу заболеваний или с профилактической целью, и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, работающим в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу составят: в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, — 50000 рублей; в населенных пунктах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек, — 29000 рублей; в населенных пунктах с населением от 100 тыс. человек, — 14500 рублей.

Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края от 14.08.2024 № 584-пп можно в «Приморской газете» № 63 (2205) на первой полосе.

Выплаты врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, выполняющим прижизненные гистологические и цитологические исследования по направлениям медицинских работников, составят 11500 рублей.

Размер выплаты врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи, составит также 11500 рублей.

Выплаты среднему медицинскому персоналу центральных районных, районных и участковых больниц составит: в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, — 30000 рублей; в населенных пунктах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек, — 13000 рублей; в населенных пунктах с населением от 100 тыс. человек, — 8000 рублей.

Специалисты со средним медицинским образованием, работающие с врачами, к которым обращаются граждане по поводу заболеваний или с профилактической целью, а также оказывающие первичную медико-санитарную помощь по поводу заболеваний или с профилактической целью, будут получать выплаты в размере: в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, — 30000 рублей; в населенных пунктах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек, — 13000 рублей; в населенных пунктах с населением от 100 тыс. человек, — 6500 рублей.

Фельдшеры и медицинские сестры станций (отделений) скорой медицинской помощи будут получать выплаты в 7000 ₽; младший медицинский персонал центральных районных, районных и участковых больниц, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам по территориально-участковому принципу, станций (отделений) скорой медицинской помощи, медицинские сестры (фельдшеры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи — будут получать выплату в размере 4500 ₽

Отмечено, что уровень заработной платы медицинских работников, которым производится специальная социальная выплата, в текущем году не может быть ниже уровня заработной платы предшествующего года с учетом ее повышения в установленном законодательством порядке и условий оплаты труда, установленных трудовым договором.

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.