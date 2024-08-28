В Приморье увеличен размер соцвыплаты медработникам

Выплаты врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, выполняющим прижизненные гистологические и цитологические исследования по направлениям медицинских работников, составят 11500 рублей.



Размер выплаты врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи, составит также 11500 рублей.



Выплаты среднему медицинскому персоналу центральных районных, районных и участковых больниц составит: в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, — 30000 рублей; в населенных пунктах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек, — 13000 рублей; в населенных пунктах с населением от 100 тыс. человек, — 8000 рублей.



Специалисты со средним медицинским образованием, работающие с врачами, к которым обращаются граждане по поводу заболеваний или с профилактической целью, а также оказывающие первичную медико-санитарную помощь по поводу заболеваний или с профилактической целью, будут получать выплаты в размере: в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, — 30000 рублей; в населенных пунктах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек, — 13000 рублей; в населенных пунктах с населением от 100 тыс. человек, — 6500 рублей.



Фельдшеры и медицинские сестры станций (отделений) скорой медицинской помощи будут получать выплаты в 7000 ₽; младший медицинский персонал центральных районных, районных и участковых больниц, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам по территориально-участковому принципу, станций (отделений) скорой медицинской помощи, медицинские сестры (фельдшеры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи — будут получать выплату в размере 4500 ₽



Отмечено, что уровень заработной платы медицинских работников, которым производится специальная социальная выплата, в текущем году не может быть ниже уровня заработной платы предшествующего года с учетом ее повышения в установленном законодательством порядке и условий оплаты труда, установленных трудовым договором.



Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.