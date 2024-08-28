Зеленский раскритиковал план Китая по урегулированию на Украине

Владимир Зеленский выразил свое отношение к плану Китая по урегулированию украинского конфликта. Свою оценку предложениям Пекина он дал в интервью бразильской газете О Globo.
По словам Зеленского, спросил его об этом побывавший в Киеве на прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди.
«И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление, чтобы сказать, что они не забывают о войне, но это просто что-то на бумаге», — заявил украинский лидер.
Напомним, еще в начале 2023 года МИД Китая обнародовал на своем сайте предложения по политическому урегулированию украинского конфликта. План состоит из 12 пунктов и содержит, в том числе, призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. В документе подчеркивается, что диалог и переговоры являются единственным путем для урегулирования кризиса.
В МИД РФ ранее заявили, что Москва считает инициативу Китая по украинскому урегулированию более реалистичной, чем ультимативная и тупиковая «формула мира» Зеленского. По мнению главы второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, последняя априори не способна привести ни к каким результатам.
Между тем накануне Зеленский сообщил, что у Украины есть новый план по завершению конфликта с Россией. И в сентябре Киев намерен представить его президенту США Джо Байдена, а также кандидатам на пост главы США Камале Харрис и Дональду Трампу.