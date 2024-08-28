Гребень амурского паводка сместился к северу от Хабаровска

В Хабаровском крае продолжает сохраняться сложная гидрологическая обстановка, однако у региональной столицы начался спад уровня воды. Гребень амурского паводка сместился к селу Троицкое Нанайского района. Ниже по течению отмечаются подъемы уровней воды со скоростью до 13 см в сутки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На участке Хабаровск — Елабуга и у села Малмыж сохраняются неблагоприятные явления, связанные с затоплением поймы на глубину до 37 см. При этом у Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10−15 см.
По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на Уссури с подходом воды с ее верхнего течения
Также наблюдается повышенная водность на реках Хор, Сукпай, Катэн, Кия, Кур, Манома и Амгунь.