Гребень амурского паводка сместился к северу от Хабаровска

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на Уссури с подходом воды с ее верхнего течения 28—30 августа возобновится подъем реки до отметок категории неблагоприятного явления. В зоне риска снова сёла Лончаково и Шереметьево, там ожидается подтопление на глубину до 30 см.