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Гребень амурского паводка сместился к северу от Хабаровска

Пик уровня воды находится у села Троицкое Нанайского района.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае продолжает сохраняться сложная гидрологическая обстановка, однако у региональной столицы начался спад уровня воды. Гребень амурского паводка сместился к селу Троицкое Нанайского района. Ниже по течению отмечаются подъемы уровней воды со скоростью до 13 см в сутки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На участке Хабаровск — Елабуга и у села Малмыж сохраняются неблагоприятные явления, связанные с затоплением поймы на глубину до 37 см. При этом у Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10−15 см.

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на Уссури с подходом воды с ее верхнего течения 28—30 августа возобновится подъем реки до отметок категории неблагоприятного явления. В зоне риска снова сёла Лончаково и Шереметьево, там ожидается подтопление на глубину до 30 см.

Также наблюдается повышенная водность на реках Хор, Сукпай, Катэн, Кия, Кур, Манома и Амгунь.

МЧС