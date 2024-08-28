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Новосибирск в пробках: утренний паралич сковал Димитровский мост 28 августа

Затор вызван отключением электричества у троллейбуса.

Утром в Новосибирске движение на Димитровском мосту было полностью парализовано. По данным сервиса 2GIS, затор в сторону правого берега растянулся на 3 километра, а в сторону левого — на 2,8 километра.

Водители, застрявшие в пробке, выражают свое недовольство ситуацией на дорогах ранним утром. Один из пользователей 2GIS написал: «Товарищи, проснитесь уже».

По сообщению пользователей сервиса, затор вызван отключением электричества у троллейбуса.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что ремонт теплосети на Советской в Новосибирске продлили на два дня.