Новосибирск в пробках: утренний паралич сковал Димитровский мост 28 августа

Утром в Новосибирске движение на Димитровском мосту было полностью парализовано. По данным сервиса 2GIS, затор в сторону правого берега растянулся на 3 километра, а в сторону левого — на 2,8 километра.
Водители, застрявшие в пробке, выражают свое недовольство ситуацией на дорогах ранним утром. Один из пользователей 2GIS написал: «Товарищи, проснитесь уже».
По сообщению пользователей сервиса, затор вызван отключением электричества у троллейбуса.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что ремонт теплосети на Советской в Новосибирске продлили на два дня.