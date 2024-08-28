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Судебные приставы Красноярского края выдворили из страны 906 иностранцев

Судебные приставы рассказали, каких мигрантов чаще всего высылают из России.

Источник: УФССП по Красноярскому краю

Статистика от краевых судебных приставов: с начала года с территории Красноярского края было выдворено 906 нарушителей правил въезда и режима пребывания в стране. Причем этот показатель почти втрое выше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда было 385 человек. В спецучреждения временного содержания иностранных граждан помещено 962 человека.

Конкретно по августу: за пределы страны отправили 103 иностранца. В большинстве это жители Таджикистана (41), Узбекистана (39), Кыргызстана (16). Есть представители Армении, Азербайджана и Китая. Теперь въезд в России им запрещен на пять лет. Все прошло гладко, без эксцессов. Каждого из нарушителей приставы проводили до пункта пропуска через государственную границу в красноярском аэропорту.

На минувшей неделе улетели прочь 54 гражданина, помещено в центр временного содержания 93 человека.