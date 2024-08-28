В Красноярске пройдет фестиваль синтеза искусств «Хворостовский»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 16 по 30 октября на площадках Театра оперы и балета, музея имени В. И. Сурикова, Красноярской филармонии состоятся концерты и выставки, посвященные многогранному искусству Дмитрия Хворостовского.
Основная идея фестиваля — показать, как работы Дмитрия Хворостовского находят свое отражение в театре и живописи, как они трансформируются и переживаются другими талантливыми людьми.
Программа фестиваля:
16 октября, в день рождения Дмитрия Хворостовского, выступление Ильдара Абдразакова (бас) и Красноярского филармонического русского оркестра им. А. Ю. Бардина.
17 октября в музей им. В. И. Сурикова привезут экспонаты из Русского музея, Третьяковской галереи, Всероссийского музея А. С. Пушкина и Пермской государственной художественной галереи. Проект объединит произведения искусства, посвященные операм, в которых исполнял арии Дмитрий Хворостовский.
19 октября концерт в составе Зинаиды Царенко (меццо-сопрано, Россия), Витторио Григоло (тенор, Италия), Красноярского академического симфонического оркестра.
21 октября концерт в составе Ольги Перетятько (сопрано), Василия Ладюка (баритон), Красноярского академического симфонического оркестра.
24 октября фестиваль продолжит опера Джузеппе Верди «Травиата». Она прозвучит в концертной версии с участием солистов оперы, артистов хора и оркестра Большого театра.
25 октября концерт симфонического оркестра Большого театра России. Дирижер — Павел Клинчев.
30 октября на красноярской сцене Театра оперы и балета состоится гала-концерт солистов трех театров — Большого, Мариинского и Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского. Артисты исполнят популярные арии, дуэты, ансамбли из произведений русских и европейских композиторов, сообщается на сайте краевой филармонии.