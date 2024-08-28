В Красноярске пройдет фестиваль синтеза искусств «Хворостовский»

17 октября в музей им. В. И. Сурикова привезут экспонаты из Русского музея, Третьяковской галереи, Всероссийского музея А. С. Пушкина и Пермской государственной художественной галереи. Проект объединит произведения искусства, посвященные операм, в которых исполнял арии Дмитрий Хворостовский.