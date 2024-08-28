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Курьянов рассказал подробности о травме Рида Буше

Хоккеист уже приступил к тренировкам, но его пока не выпускают на лёд.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о состоянии Рида Буше. По его словам, после получения травмы хоккеист сам попросил не выпускать его на лёд, но думал, что всё обошлось порезом.

Напомним, Рид Буше в первом матче межсезонья «Авангарда» в Минске упал на конёк соперника. На лёд он после этого уже не вышел. Позднее стало известно, что он выбыл как минимум на месяц.

«Я знал, как Буше относится к травмам. Рид никогда не сидит и не корчится. Было видно, что что-то произошло. Он попросил не выпускать его на последние минуты и сначала думал, что порезал ногу», — цитирует Курьянова «Спорт-Экспресс».

Восстановление игрока проходит по плану. Он уже приседает со штангой, но на лёд его пока не выпускают. Рид Буше может приступить к ледовым тренировкам в сентябре. Его планируют взять на первую выездную серию «Авангарда».

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