Курьянов рассказал подробности о травме Рида Буше

«Я знал, как Буше относится к травмам. Рид никогда не сидит и не корчится. Было видно, что что-то произошло. Он попросил не выпускать его на последние минуты и сначала думал, что порезал ногу», — цитирует Курьянова «Спорт-Экспресс».