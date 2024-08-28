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Перед 1 сентября названа средняя зарплата омских учителей в 2024 году

В преддверии нового учебного года омские статистики рассказали о зарплате омских учителей, преподавателей вузов и воспитателей в первом полугодии 2024 года.

Источник: Reuters

По данным Омскстата, за период с января по июнь 2024 года омские учителя зарабатывали в среднем 54 342,6 рубля в месяц. Причем в Омске и области насчитывалось 15 280 таких сотрудников.

Зарплата воспитателей в детских садах составила в среднем 42 480,4 рубля в месяц, — в дошкольных образовательных учреждениях статистики насчитали 7 136 педагогических работников.

Средняя зарплата преподавателей омских вузов превысила, по данным Омскстата, сто тысяч рублей и составила 100 108,9 рубля. В учреждениях высшего профессионального образования Омской области работает 2 626 педагогов.

Зарплата преподавателей и мастеров учреждений начального и среднего профобразования составила в среднем 59 075,4 рубля. В Омской области, по подсчетам статистиков, 2 587 таких сотрулдников.