Уровень Амура у Хабаровска упал ниже отметки неблагоприятного явления

Утром 28 августа уровень Амура у Хабаровска составил 446 сантиметров, что на 4 сантиметра ниже отметки неблагоприятного явления.
«В течение ближайших двух дней ожидается дополнительный спад уровня воды на 10−15 сантиметров», — сообщили «РГ» в ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю со ссылкой на данные гидрологов.
По информации ведомства, дачные участки на левобережье Хабаровска освобождаются от паводковых и грунтовых вод. Вода ушла с 32 земельных наделов на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. В зоне паводка остаются 154 садово-огородных участка.
Гребень амурского паводка сейчас в Нанайском районе. Подтоплена межпоселковая дорога Дубовый Мыс — Гасси. Транспортное сообщение с селами не нарушено, есть объезд. В селе Маяк под водой отрезок дороги. У Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке находится на отметке 423 сантиметра (неблагоприятное явление — 450).