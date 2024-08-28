Уровень Амура у Хабаровска упал ниже отметки неблагоприятного явления

Гребень амурского паводка сейчас в Нанайском районе. Подтоплена межпоселковая дорога Дубовый Мыс — Гасси. Транспортное сообщение с селами не нарушено, есть объезд. В селе Маяк под водой отрезок дороги. У Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке находится на отметке 423 сантиметра (неблагоприятное явление — 450).