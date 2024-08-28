Глава Красноярска Владислав Логинов принял участие в посадке деревьев

В Красноярске стартовал осенний сезон озеленения. Глава города Владислав Логинов показал личный пример — вышел на посадку деревьев. К нему присоединились ветераны боевых действий, в том числе участники СВО, депутаты, общественники. В первую же акцию высадили более сотни деревьев и кустарников на территории социального учреждения для пожилых людей и инвалидов в Октябрьском районе.
В мэрии отметили динамику озеленения города. В 2023 году на общественных пространствах появилось более 50 тысяч новых деревьев. Благодаря уходу большая часть прижилась. Помимо того, нынешней весной и в начале лета во дворах, скверах и парках было высажено около 6,6 тысяч саженцев, а планы на осень — более 18 тысяч.
Глава города подчеркнул, что создание зеленого каркаса города — одна из актуальных задач в рамках благоустройства. Отдельное спасибо за это спонсорам — общественникам, управляющим компаниям, предприятиям.