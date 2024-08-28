Глава Красноярска Владислав Логинов принял участие в посадке деревьев

В мэрии отметили динамику озеленения города. В 2023 году на общественных пространствах появилось более 50 тысяч новых деревьев. Благодаря уходу большая часть прижилась. Помимо того, нынешней весной и в начале лета во дворах, скверах и парках было высажено около 6,6 тысяч саженцев, а планы на осень — более 18 тысяч.