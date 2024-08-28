Хабаровский «Амур» обыграл «Югру» в матче за Кубок губернатора Челябинской области

На Урале стартовал турнир за Кубок губернатора Челябинской области. В первый день розыгрыша хабаровский «Амур» встретился с командой «Югра» из Ханты-Мансийска, выступающей в ВХЛ, куда перешла из Континентальной хоккейной лиги в 2018 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После неудачного выступления в Астане за Кубок президента Республики Казахстан, главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов провел работу со своими подопечными, которая пошла им на пользу — хабаровчане открыли счет на второй минуте встречи, отличился нападающий Игнат Коротких. «Югра» лишь к концу первого игрового отрезка пришла в себя и начала давить на ворота Дмитрия Лозебникова, но безуспешно — 1:0, с таким счетом команды ушли на перерыв.
Во втором периоде команды лишь обменялись несколькими удалениями и поиграли в разных форматах, включая «четыре на четыре», но это не привело к забитым шайбам, и счет на табло после второго игрового отрезка остался неизменным. А самое начало третьего периода повторило начало и всего матча — снова Игнат Коротких забил быстрый гол на третьей минуте.
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«Амур» несколько раз получил возможность поиграть в большинстве, но не смог реализовать численное преимущество, а вот под конец игры «Югра» сняла вратаря и смогла сократить отставание, но их это не спасло — хабаровчане оказались сильнее, выиграв со счетом 2:1.
— За эту неделю между турнирами мы хорошо поработали. Но сегодняшняя игра получилась достаточно тяжелая, раскатились только к третьему периоду. И я немного расстроился, что не смог сделать в матче хет-трик. Те ошибки, которые мы допускали, хорошо, что они видны сейчас, будем исправлять перед началом Чемпионата КХЛ, — рассказал нападающий «Амура» Игнат Коротких. Следующую игру «тигры» проведут 28 августа в 20:00 по хабаровскому времени, соперником выступит тольяттинская «Лада», которой «Амур» уже уступал на Кубке президента Республики Казахстан.