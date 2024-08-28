Хабаровский «Амур» обыграл «Югру» в матче за Кубок губернатора Челябинской области

— За эту неделю между турнирами мы хорошо поработали. Но сегодняшняя игра получилась достаточно тяжелая, раскатились только к третьему периоду. И я немного расстроился, что не смог сделать в матче хет-трик. Те ошибки, которые мы допускали, хорошо, что они видны сейчас, будем исправлять перед началом Чемпионата КХЛ, — рассказал нападающий «Амура» Игнат Коротких. Следующую игру «тигры» проведут 28 августа в 20:00 по хабаровскому времени, соперником выступит тольяттинская «Лада», которой «Амур» уже уступал на Кубке президента Республики Казахстан.