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Прокуратура нашла в Новосибирске хостел с 350 мигрантами

В жилом помещении также выявили нарушения пожарной безопасности.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Специалисты новосибирской прокуратуры, полиции, ФСБ и МЧС провели в Советском районе города рейд по выявлению и пресечению незаконной миграции. В результате был обнаружен хостел, в котором проживали более 350 мигрантов.

О результатах проверки рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено: жилое помещение было сдано в аренду, в нём размещали иностранных граждан. В их правовом статусе правоохранители выявили нарушения. Кроме того, проблемы есть и в вопросе пожарной безопасности.

Арендатору, арендодателю и работодателю внесли представления об устранении нарушений. На ответственных должностных лиц открыли дела по статьям КоАП о незаконном привлечении иностранцев к трудовой деятельности и нарушениях пожарной безопасности.

Прокуратура