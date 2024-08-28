Прокуратура нашла в Новосибирске хостел с 350 мигрантами

О результатах проверки рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Установлено: жилое помещение было сдано в аренду, в нём размещали иностранных граждан. В их правовом статусе правоохранители выявили нарушения. Кроме того, проблемы есть и в вопросе пожарной безопасности.
Арендатору, арендодателю и работодателю внесли представления об устранении нарушений. На ответственных должностных лиц открыли дела по статьям КоАП о незаконном привлечении иностранцев к трудовой деятельности и нарушениях пожарной безопасности.