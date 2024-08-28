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Как начнется сентябрь во Владивостоке: прогноз синоптиков

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа, ФедералПресс. В ближайшие выходные в Приморье ожидается переменчивая погода. В крае не обойдется без дождей.

Сейчас в Олбани: +23° 3 м/с 69% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Mail.ru

«В ночь на субботу Приморье окажется под воздействием активных атмосферных фронтов, на большей территории пройдут дожди с грозами», — передает Примгидромет.

Минимальная температура воздуха будет в пределах +14…+21 градуса. Днем дожди прекратятся и вернется солнечная погода. Воздуха прогреется до +29 градусов.

В воскресенье, 1 сентября, будет облачно, местами пройдет дождь. Минимальная и максимальная температура воздуха станет выше на 1 — 5 градусов.

Во Владивостоке 31 августа ночью возможен небольшой дождь, температура воздуха будет в пределах +18…+20 градусов. Днем обойдется без осадков, воздух прогреется до +25…+29 градусов.

В первый осенний день в приморской столице будет облачно, в конце дня возможен дождь. Ночная температура понизится до +16…+19 градусов, днем будет в пределах +21…+24 градусов.