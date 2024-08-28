В аэропорту Омска вновь открыли платную парковку

Стоимость стоянки на ней первые двое суток составляет 500 рублей, с третьих суток и в последующие — 300 рублей. При этом первые 15 минут нахождения на парковке можно не оплачивать. Это сделано специально для удобства работы такси. Платная парковка в аэропорту работает с февраля.