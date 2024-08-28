В аэропорту Омска вновь открыли платную парковку

В Омском аэропорту сообщили о завершении ремонтных работ на платной парковке. Напомним, парковка была закрыта накануне, 27 августа, с 18:00. На территории меняли асфальт.
«Платная автомобильная парковка Омского аэропорта открыта, необходимые ремонтные работы проведены. Добро пожаловать!», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отметим, что платная парковка располагается напротив терминалов А, В. Она рассчитана на 239 мест (в том числе 24 мест для людей с ограничениями жизнедеятельности) и работает на основе автоматической парковочной системы.
Стоимость стоянки на ней первые двое суток составляет 500 рублей, с третьих суток и в последующие — 300 рублей. При этом первые 15 минут нахождения на парковке можно не оплачивать. Это сделано специально для удобства работы такси. Платная парковка в аэропорту работает с февраля.