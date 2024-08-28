В красноярском Академгородке построят церковь в честь грузинского святого

27 августа в красноярском Академгородке на территории храма святых новомучеников и исповедников Российских митрополит Пантелеимон освятил закладной камень церкви преподобного Гавриила Ургебадзе.
— Свершилось желание наших православных братьев и сестер, грузин по происхождению, россиян по жизни. Единый православный народ, многонациональный и разнокультурный, со своими цивилизациями, которые объединялись и будут объединяться под одним знаменем святого Православия, — говорит Пантелеимон, митрополит Красноярский и Ачинский.
Небольшая церковь станет «местом молитвы для тех сердец, которые хотят на родном языке прийти помолиться о своей семье, о своей Родине, о великой России». Когда именно начнется строительство — пока неизвестно.
Ранее мы писали, что в краевом центре пока не планируют благоустраивать прогулочную полосу «Красивого берега». Как рассказала руководитель регионального агентства по туризму Юлия Верхушина, жители Академгородка «радикально против» каких-либо работ в этом месте.