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В красноярском Академгородке построят церковь в честь грузинского святого

Митрополит Пантелеимон совершил чин освящения закладного камня для храма преподобного Гавриила Ургебадзе.

Источник: Соцсети

27 августа в красноярском Академгородке на территории храма святых новомучеников и исповедников Российских митрополит Пантелеимон освятил закладной камень церкви преподобного Гавриила Ургебадзе.

— Свершилось желание наших православных братьев и сестер, грузин по происхождению, россиян по жизни. Единый православный народ, многонациональный и разнокультурный, со своими цивилизациями, которые объединялись и будут объединяться под одним знаменем святого Православия, — говорит Пантелеимон, митрополит Красноярский и Ачинский.

Небольшая церковь станет «местом молитвы для тех сердец, которые хотят на родном языке прийти помолиться о своей семье, о своей Родине, о великой России». Когда именно начнется строительство — пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в краевом центре пока не планируют благоустраивать прогулочную полосу «Красивого берега». Как рассказала руководитель регионального агентства по туризму Юлия Верхушина, жители Академгородка «радикально против» каких-либо работ в этом месте.

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