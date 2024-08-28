Как Хабаровский край стал хирургической элитой страны

Решение, что операция будет именно теперь, принимается, как всегда, неожиданно. В какой-то момент все звезды сошлись, совпало сразу несколько обстоятельств. Определились с донором, нашли человека, которому эта печень подходит, а дальше все происходит очень быстро. Больной, которому нужна пересадка печени, живет не в Хабаровске. Ему надо срочно прилететь, а врачам дообследовать его и психологически подготовить к операции и новому состоянию. А потом хирург изымает печень у донора. Как только он это сделал, пути назад уже нет, только вперед. Время пошло! И главное — он не имеет права на ошибку. Хирург Рамазан Мусаев больше суток не выходил из больницы. Следующий этап — он убирает больную печень у пациента, какое-то время надо поддерживать все жизненные функции без органа, и только потом начинается самое главное — трансплантация. Три сложнейших операции сразу! Волновался ли доктор? Говорит, что волнуется всегда, но как только встает за операционный стол, все уходит, остается только холодной разум. Сначала он логически продумывает каждый свой шаг, и только потом включаются руки.