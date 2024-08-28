Как Хабаровский край стал хирургической элитой страны

Хирурги краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. И. Сергеева впервые сделали операцию по пересадке печени. Это мощнейший прорыв в трансплантологии! Говорят, что врачи, которые провели такую операцию, сразу попадают не просто в элиту страны, а в элиту элит. Подробности в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
Тяжелым пациентам дали ещё один шанс
К этой операции хирург Рамазан Мусаев готовился два с лишним года. Когда четырежды летал в Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова в Москву, где учился у академика Сергея Владимировича Готье, участвовал в операциях. Был готов и ждал своего часа.
Решение, что операция будет именно теперь, принимается, как всегда, неожиданно. В какой-то момент все звезды сошлись, совпало сразу несколько обстоятельств. Определились с донором, нашли человека, которому эта печень подходит, а дальше все происходит очень быстро. Больной, которому нужна пересадка печени, живет не в Хабаровске. Ему надо срочно прилететь, а врачам дообследовать его и психологически подготовить к операции и новому состоянию. А потом хирург изымает печень у донора. Как только он это сделал, пути назад уже нет, только вперед. Время пошло! И главное — он не имеет права на ошибку. Хирург Рамазан Мусаев больше суток не выходил из больницы. Следующий этап — он убирает больную печень у пациента, какое-то время надо поддерживать все жизненные функции без органа, и только потом начинается самое главное — трансплантация. Три сложнейших операции сразу! Волновался ли доктор? Говорит, что волнуется всегда, но как только встает за операционный стол, все уходит, остается только холодной разум. Сначала он логически продумывает каждый свой шаг, и только потом включаются руки.
Замечено, что у хирургов голова на несколько шагов действует быстрее.
Операция длилась девять часов. Менялись операционные сестры, а он и еще двое хирургов — опытный доктор Андрей Довгий и молодой его коллега, перспективный врач сосудистого отделения Парвиз Махмудов — не отходили от операционного стола. Операция началась вечером, а закончилась в шесть часов утра. Рамазан Мусаев признается, что не чувствовал усталости. Когда все закончилось, он ощутил одно: очень хочется спать. Но он не поехал домой, пошел к пациентке, ее нельзя оставлять без наблюдения. Понятно, что во время таких операций хирург испытывает невероятное напряжение. Ему нужна поддержка, одобрение того, что он делает, и делает правильно. В ту ночь многие его коллеги в больнице, зная, что сейчас происходит, а момент исторический, не уходили домой. Не спали. Волновались. Ждали добрых вестей: печень заработала, пошел кровоток, пациентка чувствует себя хорошо. Впрочем, переживали не только в Хабаровске. Академик Сергей Владимирович Готье все время, пока длилась операция, был на связи с Рамазаном Мусаевым.
Наш хабаровский хирург согласовывал с ним все этапы подготовки, учитель буквально вел его. Не лег спать там, в Москве, пока все не закончилось. И он убедился, что еще в одной больнице на далеком востоке страны впервые совершили настоящий прорыв! В больнице говорят, что это и есть истинное братство трансплантологов. Победа хабаровских хирургов — это и победа академика Готье, именно он дал добро на операцию, он не просто благословил своих учеников, будучи уверенным в них, он прошел с ними этот путь рядом. И теперь им ничего не страшно, потому что для них нет белых пятен в хирургии печени.
Высший пилотаж
Следующий этап — пересадка поджелудочной железы. Хабаровские хирурги активно занимаются эндоскопическими вмешательствами в лечении этого органа, так что готовы провести и трансплантацию.
Трансплантацией в больнице занимаются уже два года, здесь успешно пересаживают почки. Из уникальной операции она стала стандартной. Нет, пока не рутинной, но уже привычной. Трансплантация почки — самая востребованная процедура, и она наиболее тщательно отработана, есть опыт. Теперь вот научились пересаживать печень. Главврач больницы Андрей Субботин говорит, что дело тут не только в подготовке хирургов, а в целом всей команды — лаборатории, морфологов, гастроэнтерологов, реаниматологов, ультразвуковых диагностов. Они отбирают реципиента, диагностируют его, ведут, обследуют от и до, готовят. При появлении донора обследуют его кровь, сопоставляют типирование доноров и реципиентов и понимают, кому этот орган может подойти.
— Чем важна операция для больницы? Эти специалисты заставляют двигаться вперед все службы, ведут за собой, — говорит Андрей Субботин. А потом больного надо выходить, и для этого специально готовят медиков. За человеком, которому пересадили печень, следят, не отходят от него ни на минуту. Трансплантация печени — не та операция, когда больного выписывают на третьи сутки. Поставить на ноги такого больного — целое искусство. Это и есть школа!
Если таких специалистов нет, то и заниматься трансплантологией нет смысла. Ничего не получится. В первой краевой больнице они есть.
Рамазан Мусаев понимает: теперь надо нарабатывать опыт. За первым пациентом обязательно последуют второй, третий, четвертый. Лист ожидания для больных, которые нуждаются в пересадке печени, пока небольшой, но это потому, что пациенты, у которых цирроз печени, связанный с тяжелыми гепатитами, пока не знают о возможности пересадки печени. Но пациенты есть, их много. У кого-то другого шанса выжить просто нет. На сегодня в абдоминальной хирургии, то есть лечении болезней брюшной стенки и органов живота, больше половины экстренной патологии — это хирургия печени и поджелудочной железы, и самое трудное то, говорит доктор, что пациенты поступают во всё более тяжёлом состоянии. В институте Шумакова пересаживают печень каждый день, такие операции стали рутинными. Вряд ли скоро такое произойдет в наших больницах, но операция уже не будет восприниматься как нечто исключительное.
То, что сделал Рамазан Мусаев, — безусловно, высший пилотаж. При этом он убежден, что не бывает простых операций, а он их делает каждый день. Хирургическое отделение оперирует в среднем семь-восемь больных, а то и больше. И это только плановые пациенты, а если добавить экстренных, по «скорой», то получится десять — четырнадцать.
— Иногда мы уходим домой, — смеется хирург. Это у них семейное.
Рамазану Мусаеву 36 лет, он приехал в Хабаровск из Благовещенска, там учился в медуниверситете, интернатуру проходил в первой краевой больнице. Занимался обычной хирургией, но потом понял, что можно попробовать сделать то, что до него еще никому не удавалось. И он стал учиться трансплантологии..
Отец его тоже был хирургом, так что это у него это наследственное. Андрей Довгий пришел сюда чуть больше двух лет из одиннадцатой больницы. Работал в экстренной хирургии, с хорошим опытом эндоскопических операций. Одно время подрабатывал на дежурствах в первой краевой больнице. Рамазан Мусаев считает его своим учителем, Андрей Довгий был первым, кто дал ему в руки эндоскоп. Он тоже из династии врачей. — Мы долго приглашали его к нам, и он наконец пришел, — объясняет Рамазан Мусаев. — Увидел, что здесь начала развиваться хирургия, почувствовал перспективу. Еще один участник операции — Парвиз Махмудов — специализируется на сосудистой хирургии. Рамазан Мусаев считает его своим учеником, очень перспективным доктором и прекрасным ассистентом. Они вместе провели много операций, понимают друг друга с полувзгляда.
У Рамазана Мусаева трое детей, им 14, 10 и 8 лет. Они еще не очень большие, но понимают, чем занимается отец, и смотрят на него с огромным уважением. Планируют учиться в медуниверситете. А он считает, что все правильно, — дед был хирургом, отец хирург, значит, и сын должен быть хирургом.