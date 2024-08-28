В Уфе дождей не будет еще 10 дней

В Уфе в ближайшие 10 дней осадки не прогнозируются, следует из прогноза Gismeteo.
По данным синоптиков, сухая солнечная погода сохранится до следующей пятницы, 6 сентября. Жары при этом не ожидается. Только сегодня и завтра, 28 и 29 августа, максимальная температура воздуха составит +22,+25°. В последующие полторы недели столбик термометра будет держаться на отметках от +16 до +22°.
В целом по республике прогноз не такой позитивный. По данным Башгидромета, сегодня, 28 августа, по региону без существенных осадков. Но уже с четверга, 29 августа, местами пройдут небольшие дожди.
Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью от +8,+15°, днем от +17 до +25°.
Напомним, пока дожди взяли передышку, аграрии республики активно взялись за сбор урожай. Как сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, убрано около 200 тыс. га — это 10%, зерновые и зернобобовые — на площади 250 тыс. га — около 15%. Валовый сбор зерна составил 670 тыс тонн зерна, средняя урожайность — 28 ц/га. Озимые обмолочены на площади 140 тыс га — 40%, это около полумиллиона тонн зерна. Хорошая погода дает возможность сделать второй покос и заготовить корма.