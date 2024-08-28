В Уфе дождей не будет еще 10 дней

По данным синоптиков, сухая солнечная погода сохранится до следующей пятницы, 6 сентября. Жары при этом не ожидается. Только сегодня и завтра, 28 и 29 августа, максимальная температура воздуха составит +22,+25°. В последующие полторы недели столбик термометра будет держаться на отметках от +16 до +22°.