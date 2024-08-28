Обезьянью оспу начнут лечить в Новосибирске в 2025 году

Об этом на Международном форуме «Технопром» рассказала директор института органической химии СО РАН Елена Багрянская.
Препарат будет состоять из двух субстанций. Испытания показали, что он не только лечит от оспы, но и исключает случаи заражения в дальнейшем при имеющейся вакцине — для этого их нужно вводить совместно. Слова Елены Брянской цитирует издание «Ъ-Сибирь».
Лекарство разработано учеными СО РАН совместно с ГНЦ «Вектор». Ввод в эксплуатацию участка по производству лекарства и опытов запланирован на март 2025 года. Сейчас институту необходимо получить для этого лицензию.
МК в Новосибирске писал о том, насколько вероятно распространение обезьяньей оспы, вспышка которой произошла в Республике Конго, в нашем регионе.