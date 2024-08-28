Обезьянью оспу начнут лечить в Новосибирске в 2025 году

Препарат будет состоять из двух субстанций. Испытания показали, что он не только лечит от оспы, но и исключает случаи заражения в дальнейшем при имеющейся вакцине — для этого их нужно вводить совместно. Слова Елены Брянской цитирует издание «Ъ-Сибирь».