Приморье продолжает сталкиваться с фейками в интернете

На пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак рассказал, что на сегодняшний день 64% жителей России встречают недостоверную информацию в онлайн-пространстве. В Приморье эта проблема также существует.



16 августа по всему краю на несколько часов отключилось электричество. В некоторых новостных каналах появилась информация о том, что причиной этому была одна из рухнувших энергомачт с отходящими электросетями. Правительство Приморья опровергло эти данные. Отключение электричества в регионе произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК, сработала защита на блоках.



Директор Минцифры России Екатерина Ларина на пресс-конференции рассказала, что для эффективной борьбы с дезинформацией важно, чтобы участие в ней принимали не только профессионалы, но и пользователи интернета, а также объяснила, почему эта проблема так обострилась.