Приморье продолжает сталкиваться с фейками в интернете

На пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак рассказал, что на сегодняшний день 64% жителей России встречают недостоверную информацию в онлайн-пространстве. В Приморье эта проблема также существует.
16 августа по всему краю на несколько часов отключилось электричество. В некоторых новостных каналах появилась информация о том, что причиной этому была одна из рухнувших энергомачт с отходящими электросетями. Правительство Приморья опровергло эти данные. Отключение электричества в регионе произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК, сработала защита на блоках.
Директор Минцифры России Екатерина Ларина на пресс-конференции рассказала, что для эффективной борьбы с дезинформацией важно, чтобы участие в ней принимали не только профессионалы, но и пользователи интернета, а также объяснила, почему эта проблема так обострилась.
— Раньше мы видели официальные источники информации, а сейчас любой человек с выходом в интернет получает доступ к массовой аудитории и воспринимается пользователями как источник. Поэтому важно понимать, как отличать верифицированные источники и достоверную информацию, — поделилась Екатерина Ларина.
Кроме того, на мероприятии рассказали, что 46% респондентов знают или что-то слышали о фактчекинге, 18% знают, но это знание зачастую поверхностное, а 45% опрошенных считают, что имеющихся мер противодействия дезинформации недостаточно.
Сейчас в Рунете наблюдается снижение числа копий фейков, при том, что их уникальное количество остается на сопоставимом уровне. Владимир Табак прогнозирует, что к концу года будет около 8 млн копий дезинформации.
Фото — заставка передачи «Фейкам — нет» на телеканале ОТВ.