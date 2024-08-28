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В Новосибирске жильцы месяц сидят без горячей воды из-за владельца подвала

Собственница не пускает в подвал слесарей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске жильцы дома № 49 на улице Октябрьской больше трех недель сидят без горячей воды. Проблема возникла из-за того, что собственница помещения в подвале, откуда есть доступ к коммуникациям, не хочет пускать туда жильцов и управляющую компанию.

— Не знаем, почему арендатор не хочет пускать. Говорит, это ее помещение, почему там должны ходить посторонние? На звонки она не отвечает. У нее по настроению — раньше она нас пускала, теперь не хочет. Мы написали в мэрию, в полицию и в прокуратуру, ждем ответа, — рассказала КП-Новосибирск директор УК «Уют» Валентина Панкова.

Когда жильцы снова смогут пользоваться горячей водой, неизвестно.

ЖКХ