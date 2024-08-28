Белгородскую экс-чиновницу обвинили в подготовке теракта по заданию Украины

Александр Холодков также не признал вину. Он был арестован еще 28 ноября 2022 года. Лефортовский суд Москвы первоначально предъявил ему обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ, но в ходе следствия ему были инкриминированы дополнительные эпизоды, связанные с террористической деятельностью.