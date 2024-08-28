Омское УФАС во второй раз поймало «АТБ банк» на ненадлежащей рекламе

За нарушение закона о рекламе банк оштрафован на 420 000 рублей. Как пояснили в ведомстве, при определении размера штрафа был учтен тот факт, что правонарушение банк совершает не впервые. Ранее подобный случай был выявлен в мае нынешнего года, тогда сумма штрафа была почти в два раза ниже.