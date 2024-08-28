Олбани
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омское УФАС во второй раз поймало «АТБ банк» на ненадлежащей рекламе

Банк рассылал навязчивые СМС, при этом существенные условия предоставления услуг в них не указывал.

Источник: Комсомольская правда

Омское УФАС уже во второй раз за год оштрафовало АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» за ненадлежащую рекламу.

С жалобой к атимонопольщикам обратился омич, которому банк без его согласия присылал СМС-сообщения с рекламой своего кредита.

«Кроме этого, в рекламе были указаны не все условия предоставления финансовой услуги, что могло ввести в заблуждение потребителей. Реклама содержала информацию только о сумме, ежемесячном платеже и сроке предоставления кредита при отсутствии иных условий оказания финансовой услуги, влияющих на сумму расходов, которую понесут потребители», — сообщили в УФАС.

За нарушение закона о рекламе банк оштрафован на 420 000 рублей. Как пояснили в ведомстве, при определении размера штрафа был учтен тот факт, что правонарушение банк совершает не впервые. Ранее подобный случай был выявлен в мае нынешнего года, тогда сумма штрафа была почти в два раза ниже.