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Новый Дворец бракосочетания появится в Ангарске в конце 2025 года

Двухэтажное здание будет расположено на пересечении улиц Зурабова и Троицкой.

Источник: Комсомольская правда

Новый дворец бракосочетания появится в Ангарске к 1 декабря 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, объект будет представлять двухэтажное здание с подземным этажом. Дворец появится на пересечении улиц Зурабова и Троицкой в городе нефтехимиков.

— Действующий ЗАГС в Ангарске расположен в приспособленном помещении и городу давно требовалось новое отделение. Оно будет комфортным и современным, сможет вместить до 100 человек. Строительство объекта — важный шаг в развитии социальной инфраструктуры города, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Общая площадь здания будет более 1,4 тысячи квадратных метров. Символично, что строительство Дворца бракосочетания началось в Год семьи. На участке уже выполнили начальные работы: убрали деревья и кустарники, огородили стройплощадку и обозначили оси здания. Также на объекте подготовили котлован и приступили планированию переноса инженерных сетей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре завершился Фестиваль садоводов и огородников. В нем приняли участие более 60 человек. Они вырастили и представили свыше 50 различных сортов винограда.