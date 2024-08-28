Новый Дворец бракосочетания появится в Ангарске в конце 2025 года

Новый дворец бракосочетания появится в Ангарске к 1 декабря 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, объект будет представлять двухэтажное здание с подземным этажом. Дворец появится на пересечении улиц Зурабова и Троицкой в городе нефтехимиков.
— Действующий ЗАГС в Ангарске расположен в приспособленном помещении и городу давно требовалось новое отделение. Оно будет комфортным и современным, сможет вместить до 100 человек. Строительство объекта — важный шаг в развитии социальной инфраструктуры города, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Общая площадь здания будет более 1,4 тысячи квадратных метров. Символично, что строительство Дворца бракосочетания началось в Год семьи. На участке уже выполнили начальные работы: убрали деревья и кустарники, огородили стройплощадку и обозначили оси здания. Также на объекте подготовили котлован и приступили планированию переноса инженерных сетей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре завершился Фестиваль садоводов и огородников. В нем приняли участие более 60 человек. Они вырастили и представили свыше 50 различных сортов винограда.