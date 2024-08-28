Новый Дворец бракосочетания появится в Ангарске в конце 2025 года

Общая площадь здания будет более 1,4 тысячи квадратных метров. Символично, что строительство Дворца бракосочетания началось в Год семьи. На участке уже выполнили начальные работы: убрали деревья и кустарники, огородили стройплощадку и обозначили оси здания. Также на объекте подготовили котлован и приступили планированию переноса инженерных сетей.