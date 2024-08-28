Мурал влюбленных появился на улице Франк-Каменецкого в Иркутске

— Поцелуй символизирует кульминацию эмоциональной связи, момент, когда чувства достигают своей высшей точки. Это выражение любви, страсти, нежности и доверия. Моими натурщиками были влюбленные люди. В создании эскиза я отказался от классических моделей, которые «знакомы один день», мне нужна была искренность — и я ее получил, сперва разглядев, а потом лишь зафиксировав, — поделился автор работы.