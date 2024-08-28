Мурал влюбленных появился на улице Франк-Каменецкого в Иркутске

В Иркутске на одной из улиц появился романтичный мурал влюбленных. Как сообщили в пресс-службе администрации города, рисунок украсил фасад дома на улице Франк-Каменецкого 13. Примечательно, что на самом деле изображение является фотографией, которую сделал калининградский художник Евгений Фернандо.
— Поцелуй символизирует кульминацию эмоциональной связи, момент, когда чувства достигают своей высшей точки. Это выражение любви, страсти, нежности и доверия. Моими натурщиками были влюбленные люди. В создании эскиза я отказался от классических моделей, которые «знакомы один день», мне нужна была искренность — и я ее получил, сперва разглядев, а потом лишь зафиксировав, — поделился автор работы.
Мурал получил подходящее название «Поцелуй». Работа калининградского художника стала первой в рамках фестиваля «Голос улиц». Следующий рисунок появится в Первомайском 13а, его исполнит художник из Перми.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске Иркутской области к концу 2025 года построят новый Дворец бракосочетания. Работы на участке стартовал. Уже вырыт котлован, огорожена территория, планируется прокладка инженерных сетей.