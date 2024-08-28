В Перми «Башню смерти» планируют отреставрировать до конца 2027 года

Напомним, здание ГУ МВД на Комсомольском проспекте было построено в 1953 году в стиле «сталинского ампира». Основное здание имеет пять этажей, а башня со шпилем — восьмиэтажная. Общая площадь — около 9 тысяч квадратных метров. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В народе его называют «Башней смерти», оно давно стало одним из главных ориентиров в Перми.