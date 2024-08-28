В Перми «Башню смерти» планируют отреставрировать до конца 2027 года

В Перми планируют отреставрировать здание краевого управления МВД на Комсомольском проспекте, 74, которое жители называют «Башней смерти». Госинспекция по охране объектов культурного наследия опубликовала приказ об утверждении охранного обязательства законного владельца памятника архитектуры «Управление внутренних дел».
Как следует из данных на сайте ведомства, работы по сохранению объекта культурного наследия планируется завершить до 30 ноября 2027 года. К этому времени необходимо отремонтировать крышу, убрать с фасадов здания блоки кондиционеров и устроить новую систему кондиционирования. Также на историческом здании разместят информацию об объекте культурного наследия и соответствующее обозначение.
Напомним, здание ГУ МВД на Комсомольском проспекте было построено в 1953 году в стиле «сталинского ампира». Основное здание имеет пять этажей, а башня со шпилем — восьмиэтажная. Общая площадь — около 9 тысяч квадратных метров. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В народе его называют «Башней смерти», оно давно стало одним из главных ориентиров в Перми.