В Красноярске завершается сезон кинопоказов под открытым небом

31 августа в Красноярске пройдет закрытие сезона кинопоказов под открытым небом от проекта «Мама, я в кино!». Как сообщили в администрации города, зрителей будут ждать сразу на трех локациях: в парках имени 1 Мая, Покровский и «Солнечная поляна».