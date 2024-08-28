В Красноярске завершается сезон кинопоказов под открытым небом

31 августа в Красноярске пройдет закрытие сезона кинопоказов под открытым небом от проекта «Мама, я в кино!». Как сообщили в администрации города, зрителей будут ждать сразу на трех локациях: в парках имени 1 Мая, Покровский и «Солнечная поляна».
Работа развлекательных площадок начнется в 19:00, а кинопоказ — в 21:00. Горожанам покажут мультфильм «Кощей. Похититель невест» (6+).
Также для гостей пройдут творческие мастер-классы, соревнования по настольным играм, откроются фотолокации и спортивные локации. Помимо этого, на закрытии проекта выступят музыкальные коллективы города.
Напомним, уличный кинотеатр «Мама, я в кино!» начал работу в 2020 году. В этом сезоне проектом занимались три молодежных центра: «Свое дело», «ИТ-центр» и Центр продвижения молодёжных проектов «Вектор».