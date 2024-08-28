В «Авангарде» готовы дать Арсению Грицюку второй шанс в Омске

Однако в этом межсезонье хоккеист внезапно заявил о решении пойти на снижение зарплаты в питерском клубе с 60 миллионов за сезон до 12 миллионов. Арсений Грицюк заявил, что сделал это добровольно, чтобы питерский клуб вошёл в потолок зарплат после подписания контракта с вернувшимся из НХЛ Евгением Кузнецовым.