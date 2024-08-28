В «Авангарде» готовы дать Арсению Грицюку второй шанс в Омске

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов в большом интервью «Спорт-Экспрессу» отметил, что омский клуб будет не против получить обратно своего воспитанника Арсения Грицюка.
«Если его спортивная форма и профессиональное мастерство будут устраивать наш клуб, то мы рассмотрим такой вариант. Нельзя не рассматривать хороших игроков на рынке и отсекать их. У каждого должен быть второй шанс», — прокомментировал возможность возвращения форварда Курьянов.
Напомним, Грицюк покинул клуб со скандалом в мае прошлого года. Его агент Шуми Бабаев заявил, что хоккеист не намерен оставаться в «Авангарде». Он перешёл в СКА на зарплату в 110 миллионов рублей за два сезона.
Однако в этом межсезонье хоккеист внезапно заявил о решении пойти на снижение зарплаты в питерском клубе с 60 миллионов за сезон до 12 миллионов. Арсений Грицюк заявил, что сделал это добровольно, чтобы питерский клуб вошёл в потолок зарплат после подписания контракта с вернувшимся из НХЛ Евгением Кузнецовым.
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