В Омске второй день действует режим «чёрного неба»

Ранее портал Om1.ru писал о погоде на ближайшие дни. По информации сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, к региону с Урала подступает мощный циклон. Он несёт с собой проливные дожди и грозы. По словам синоптиков, непогода обрушится на Омскую область уже завтра, 29 августа. В центре циклона уровень выпадения осадков прогнозируется в районе 35−37 миллиметров.