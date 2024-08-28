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В Омске второй день действует режим «чёрного неба»

Ночью и утром 28 августа объявлены неблагоприятные метеорологические условия.

Сейчас в Олбани: +23° 4 м/с 73% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: Om1 Омск

По данным Обь-Иртышского УГМС, 28 августа ночью и утром в городе действует режим НМУ.

«С 22 часов 27 августа 2023 до 10 часов 28 августа 2024 на территории города Омска и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — рассказали синоптики.

Ночью и утром 28 августа ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Днём он будет пониженный.

Ранее портал Om1.ru писал о погоде на ближайшие дни. По информации сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, к региону с Урала подступает мощный циклон. Он несёт с собой проливные дожди и грозы. По словам синоптиков, непогода обрушится на Омскую область уже завтра, 29 августа. В центре циклона уровень выпадения осадков прогнозируется в районе 35−37 миллиметров.

экология